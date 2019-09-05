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РИА Новости

ВЦИОМ назвал самых известных среди россиян "бородачей"

03:09 05.09.2019 (обновлено: 04:20 05.09.2019)
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© РИА Новости / О. Игнатович / Перейти в фотобанкРусский писатель Лев Николаевич Толстой разбирает утреннюю почту. Мещерское Московской губернии, 1910 год
Русский писатель Лев Николаевич Толстой разбирает утреннюю почту. Мещерское Московской губернии, 1910 год
© РИА Новости / О. Игнатович
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Самые известные среди россиян люди с бородой - немецкий философ, социолог и экономист Карл Маркс, писатель Лев Толстой и основатель Советского государства Владимир Ленин, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным исследования, Маркс (24%), Толстой (19%) и Ленин (13%) - наиболее известные россиянам "бородачи". При этом старшее поколение в возрасте 60 лет и старше чаще вспоминает Маркса (37%) и Фридриха Энгельса (10%), а молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет - Толстого (12%) и рэпера Тимати (8%).
Также опрошенные отметили певца Михаила Шуфутинского (5%), главу Чечни Рамзана Кадырова (4%), писателя Антона Чехова (3%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 3 сентября среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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