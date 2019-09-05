ВЦИОМ назвал самых известных среди россиян "бородачей"

По данным исследования, Маркс (24%), Толстой (19%) и Ленин (13%) - наиболее известные россиянам "бородачи". При этом старшее поколение в возрасте 60 лет и старше чаще вспоминает Маркса (37%) и Фридриха Энгельса (10%), а молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет - Толстого (12%) и рэпера Тимати (8%).