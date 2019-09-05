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РИА Новости

Опрос: россиянки считают гладковыбритых мужчин наиболее привлекательными

03:07 05.09.2019 (обновлено: 04:36 05.09.2019)
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© Depositphotos / info.zonecreative.itОтец с сыном
Отец с сыном
© Depositphotos / info.zonecreative.it
Отец с сыном. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Более двух третей женщин в России считают наиболее привлекательными гладковыбритых мужчин, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным исследования, 69% россиянок считают наиболее привлекательными гладковыбритых мужчин, 22% - с легкой щетиной, 11% - с короткой бородой, еще 9% предпочитают мужчин с усами, а для 7% это не имеет значения.
Отмечается, что с фразой "человек с бородой" у 9% граждан ассоциируется старик или дедушка, у 8% - мода на бороды, 4% связывают наличие бороды с неаккуратностью и неопрятностью, еще столько же представляют бородатого мужчину. Не вызывает никаких ассоциаций эта фраза у 30% опрошенных.
Как следует из опроса, большинство россиян мужского пола (93%) никогда не носили длинную бороду, 89% не отпускали бакенбарды, 76% - короткую бороду, а 71% - усы. При этом сейчас 27% опрошенных мужчин носят легкую щетину, 14% - отрастили усы, 10% - короткую бороду, 5% - бакенбарды и лишь 2% - длинную бороду.
Мужчины с короткой или длинной бородой среди причин, по которой они решили ее отпустить, чаще всего указывают лень бриться (35%) и привычку (30%). Также они отмечали желание выглядеть привлекательнее (16%), старше или солиднее (10%). Ухаживают за своей бородой мужчины в основном самостоятельно, не обращаясь к специалистам (91%), лишь 8% ходят к парикмахеру или в барбершоп.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 3 сентября среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Борода
23 мая, 12:23РИА Новости
Ученые нашли связь между усами и онкологическими заболеваниями
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"Общественные мнения"ВЦИОМРоссияОбщество
Популярные комментарии
Теперь выбор у россиянок идет не по внешности, а по кошельку, это многократно доказано жизнью, а не каким-то ВЦИОМом. Все эти агентства купленные той или другой структурой, притом - с потрохами.
5 сентября, 04:57
ВЛВлад Лиходеев
600004
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