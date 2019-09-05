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РИА Новости

Робот "Федор" вернет с МКС напечатанные на биопринтере костные ткани

03:03 05.09.2019
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© РоскосмосАнтропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
© Роскосмос
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Напечатанные на российском биопринтере на Международной космической станции образцы костной ткани и белковых кристаллов вернут на Землю 7 сентября на корабле "Союз МС-14", сообщил РИА Новости управляющий партнер компании - создателя биопринтера 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.
"Эксперименты проходят удачно, в штатном режиме. Была проведена серия экспериментов с выращиванием белковых кристаллов и неорганических компонентов костной ткани. Кюветы с данными образцами будут получены в лаборатории в ближайшее время", - сказал Хесуани.
Он уточнил, что кюветы вернутся 7 сентября на корабле "Союз МС-14". Известно, что на борту корабля будет находиться человекоподобный робот "Федор".
Ранее Хесуани сообщал, что на биопринтере на МКС планируется очередной эксперимент - по печати кристаллов кальция (аналогов костной ткани), бактерий для формирования биопленки. Кроме того, разработчики собирались повторить эксперименты по формированию в условиях космоса хрящевой ткани человека и щитовидной железы грызунов.
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После этого планировались эксперименты с мышечными клетками для печати говядины, голубого тунца и лосося.
Первый биопринтер был отправлен на МКС 10 октября 2018 года на корабле "Союз МС-10". Однако доставить его на станцию не удалось из-за аварии ракеты-носителя. 3 декабря 2018 года на "Союзе МС-11" на МКС прибыл биопринтер-дублер, которые использовали для наземной отработки и тренировок космонавтов. На нем российский космонавт Олег Кононенко впервые в мире поставил эксперимент по выращиванию хрящевой ткани человека и щитовидной железы мыши в космосе. Полученные образцы доставили на Землю и передали для изучения специалистам.
"Союз МС-14" был запущен с Байконура 22 августа, а утром 27 августа успешно в автоматическом режиме причалил к Международной космической станции. Первая попытка 24 августа прошла неудачно из-за поломки оборудования системы стыковки "Курс" на модуле "Поиск" российского сегмента МКС.
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Робот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)КосмосМеждународная космическая станцияРоссияРИА Наука
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