Робот "Федор" вернет с МКС напечатанные на биопринтере костные ткани

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Напечатанные на российском биопринтере на Международной космической станции образцы костной ткани и белковых кристаллов вернут на Землю 7 сентября на корабле "Союз МС-14", сообщил РИА Новости управляющий партнер компании - создателя биопринтера 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.

"Эксперименты проходят удачно, в штатном режиме. Была проведена серия экспериментов с выращиванием белковых кристаллов и неорганических компонентов костной ткани. Кюветы с данными образцами будут получены в лаборатории в ближайшее время", - сказал Хесуани.

Он уточнил, что кюветы вернутся 7 сентября на корабле "Союз МС-14". Известно, что на борту корабля будет находиться человекоподобный робот "Федор".

Ранее Хесуани сообщал, что на биопринтере на МКС планируется очередной эксперимент - по печати кристаллов кальция (аналогов костной ткани), бактерий для формирования биопленки. Кроме того, разработчики собирались повторить эксперименты по формированию в условиях космоса хрящевой ткани человека и щитовидной железы грызунов.

После этого планировались эксперименты с мышечными клетками для печати говядины, голубого тунца и лосося.

Первый биопринтер был отправлен на МКС 10 октября 2018 года на корабле "Союз МС-10". Однако доставить его на станцию не удалось из-за аварии ракеты-носителя. 3 декабря 2018 года на "Союзе МС-11" на МКС прибыл биопринтер-дублер, которые использовали для наземной отработки и тренировок космонавтов. На нем российский космонавт Олег Кононенко впервые в мире поставил эксперимент по выращиванию хрящевой ткани человека и щитовидной железы мыши в космосе. Полученные образцы доставили на Землю и передали для изучения специалистам.