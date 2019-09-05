СМИ: Белый дом решил не отказываться от ламп накаливания к 2020 году

ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Администрация Дональда Трампа решила не отказываться от ламп накаливания к 2020 году, как это было изначально предусмотрено, сообщил телеканал CNBC.

Министерство энергетики изменит регулирующие правила таким образом, чтобы обычные лампочки можно было использовать и продавать и после 1 января, отмечает телеканал.

Лампы накаливания критикуют за низкую энергоэффективность - большая часть энергии в них уходит в тепло, а не свет. Светодиоидные лампы расходуют в четыре-пять раз меньше энергии и служат во много раз дольше, что экономит потребителям средства в долгосрочной перспективе.

Избавиться от ламп накаливания решила администрация Барака Обамы в 2017 году в соответствии с законом 2007 года. При этом нынешняя администрация не считает, что закон предписывает что-то подобное, а в запрете ламп накаливания видит ненужные лишние расходы для потребителей.