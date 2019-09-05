Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T02:53Z
https://ria.ru/20190905/1558320567.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153695/97/1536959794_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_66b9f292bf0d163c42b1632c680b20ae.jpg
РИА Новости

СМИ: Белый дом решил не отказываться от ламп накаливания к 2020 году

02:53 05.09.2019
238
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Администрация Дональда Трампа решила не отказываться от ламп накаливания к 2020 году, как это было изначально предусмотрено, сообщил телеканал CNBC.
Министерство энергетики изменит регулирующие правила таким образом, чтобы обычные лампочки можно было использовать и продавать и после 1 января, отмечает телеканал.
Лампы накаливания критикуют за низкую энергоэффективность - большая часть энергии в них уходит в тепло, а не свет. Светодиоидные лампы расходуют в четыре-пять раз меньше энергии и служат во много раз дольше, что экономит потребителям средства в долгосрочной перспективе.
Избавиться от ламп накаливания решила администрация Барака Обамы в 2017 году в соответствии с законом 2007 года. При этом нынешняя администрация не считает, что закон предписывает что-то подобное, а в запрете ламп накаливания видит ненужные лишние расходы для потребителей.
Организации по защите окружающей среды заявляют, что экономные лампы необходимы, а администрацию Трампа критикуют за последовательное упрощение экологического регулирования. Трамп вывел США из Парижского соглашения по климату и добился упрощения ряда правил по добыче углеводородов, выбросам парниковых газов и экономии энергии.
Энергосберегающие лампочки
22 июля, 15:09РИА Недвижимость
ОНФ хочет штрафовать коммунальщиков, не информирующих о сбережении энергии
142010
Обсудить 0
Дональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН призвал Иран ввести мораторий на смертную казнь
РИА
Новости
Иран
МИД Ирана осудил заявление о награде за подрыв финансовых операций КСИР
Ураган Дориан со спутников Метеор
Трамп уверен, что ураган "Дориан" может дойти до Алабамы
Полиция в Гондурасе. Архивное фото
Бывшую первую леди Гондураса осудили за мошенничество
Лента
новостей
Жаир Болсонару
Глава Чили ответил на слова Болсонару об экс-главе страны Бачелет и ее отце
Павильон компании Huawei
Минкомсвязь планирует договориться о производстве компонентов Huawei в РФ
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро хочет разместить систему ПВО на границе с Колумбией во время учений
Флаги США и Китая
США и Китай договорились о новом раунде торговых переговоров
КНДР
Более 40% жителей КНДР страдают от недоедания, заявили в ООН
КНДР
Развитие мобильной сети в КНДР догоняет мировые тренды, заявили в ООН
Штаб-квартира Министерства обороны США
Пентагон: внедрение системы AI для обработки разведданных идет успешно
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
Робот "Федор" вернет с МКС напечатанные на биопринтере костные ткани
Мухаммед Мурси
СМИ: младший сын экс-президента Египта скончался от сердечного приступа
Заграничный паспорт гражданина Украины
Латвийский ресторатор призвал пустить в страну украинских посудомойщиков
Деньги
Эксперты рассказали, как правильно жертвовать деньги на благотворительность
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:54Россия и Китай могут создать двигатель для лайнера CR929 на базе ПД-35
09:53Коновалов рассказал, сколько украинцев могут вернуть в рамках обмена
09:52На электронное голосование на выборы в МГД записались 12 тысяч человек
09:51Силовики 14 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:51Кузнецова в Дамаске проводит встречу с замглавы МИД Сирии
09:47При взрыве в Кабуле пострадали 13 человек
09:46КGK и Приморье договорились об открытии Алмазного центра, заявил Кожемяко
09:43Адвокат: подвижек в вопросе обмена заключенными между Москвой и Киевом нет
09:43Законопроект об экстрадиции в Гонконге отзовут в октябре без голосования
09:40В Гонконге заявили о поддержке Пекином решения по закону об экстрадиции
09:35Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену заключенными
09:34Регионы Дальнего Востока будут развивать круизные маршруты
09:33В Японии грузовик столкнулся с поездом
09:32Канадский двигатель на "Ансате" заменят в 2023 году, заявил Сердюков
09:32Проектирование "Дальневосточного СПГ" начнется в ближайшее время
09:31Скворцова заявила, что закон о продаже алкоголя с 21 года примут до декабря
09:29Южная Осетия возведет свой блокпост у села на границе с Грузией
09:25Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя
09:20Власти Индонезии восстановили интернет в Папуа после беспорядков
09:20В "Ростехе" рассказали о переговорах с Минобороны по цене на Ми-28НМ
Лента новостейМолния