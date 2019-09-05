Роскачество создает панель мониторинга запросов потребителей

"Для Роскачества главное – отвечать на потребительские запросы, оперативно реагировать на то, что хочет потребитель. Для этого мы сейчас с коллегами, занимающимися исследованиями рынка, создаем постоянную панель мониторинга мнения потребителей, чтобы точно слышать и детально понимать, что потребители хотят, чтобы мы исследовали, о чем им надо рассказать, какие дать рекомендации, детально и чётко знать потребительские страхи, опасения, предпочтения", - сказал он.