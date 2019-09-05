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РИА Новости
Восточный экономический форум

Роскачество создает панель мониторинга запросов потребителей

02:51 05.09.2019 (обновлено: 03:36 05.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМаксим Протасов
Максим Протасов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Максим Протасов. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Роскачество создает постоянную панель мониторинга мнения потребителей, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме руководитель организации Максим Протасов.

"Для Роскачества главное – отвечать на потребительские запросы, оперативно реагировать на то, что хочет потребитель. Для этого мы сейчас с коллегами, занимающимися исследованиями рынка, создаем постоянную панель мониторинга мнения потребителей, чтобы точно слышать и детально понимать, что потребители хотят, чтобы мы исследовали, о чем им надо рассказать, какие дать рекомендации, детально и чётко знать потребительские страхи, опасения, предпочтения", - сказал он.

"Мы хотим создать постоянно действующий технологичный радар - так сказать "большое ухо", слушающее мнение потребителя", - поделился Протасов.
По его словам, уже получены первые результаты пробного исследования Роскачества, проведённого вместе с "Ромиром".
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"Мы посмотрели, какое количество потребителей в нашей не самой простой с точки зрения роста доходов экономической ситуации готовы пожертвовать качеством, чтобы сэкономить при покупке товаров. 46% российских граждан уверенно говорят, что ориентируются в первую очередь на качество и не готовы жертвовать им ради цены продукта", - сказал Протасов.
"Второе – для нас было важно, сколько людей при покупке принимают решение, исходя из наличия на упаковке российского Знака качества. Уже 14% потребителей говорят, что они ориентируются на Знак качества", - продолжил он.
Собеседник добавил, что, согласно исследованию, о Роскачестве уже знают 30% граждан, из них 74% - доверяют организации - несмотря на недолгий период ее существования, а уровень доверия к российскому Знаку качества – 72%.
Роскачество - созданная правительством России некоммерческая организация, национальный институт качества,
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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