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РИА Новости

Трамп уверен, что ураган "Дориан" может дойти до Алабамы

02:47 05.09.2019 (обновлено: 03:14 05.09.2019)
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© Фото : Роскосмос Ураган "Дориан" со спутников "Метеор"
Ураган Дориан со спутников Метеор
© Фото : Роскосмос
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продолжил в Twitter перепалку со СМИ, которые обвиняют его в подтасовке фактов относительно того, может ли ураган "Дориан" дойти до штата Алабама.
Трамп разместил в Twitter карту-прогноз Национального управления атмосферных и океанических исследований (NOAA), где смоделированы возможные пути урагана.
"Вот это было оригинальным прогнозом пути урагана на начальных этапах. Как можете видеть, почти все модели предсказывали, что он пройдет через Флориду, также затронув Джорджию и Алабаму. Принимаю извинения фейковых СМИ!" - написал Трамп. Он не пояснил, в какой день была составлена карта-прогноз. Из примерно 20 возможных вариантов движения урагана, показанных на карте, менее десяти частично затрагивают Алабаму, несколько вариантов предполагают даже, что ураган пойдет западнее и затронет Миссисипи и Луизиану.
Трамп в воскресенье заявил, что ураган "Дориан" может дойти до Алабамы в числе других штатов юга США. СМИ обвинили его в ошибке, а Трамп в ответ продолжал стоять на своем. В среду президент показал журналистам официальную карту-прогноз, на которой неизвестно кто внес изменения в потенциальный путь движения урагана, захватив часть Алабамы. После этого президента обвинили в том, что он показал грубо подделанную карту.
Синоптики не могут однозначно предсказать движение урагана и поэтому оперируют вероятностными оценками того, где он может оказаться, причем чем дальше во времени заходит прогноз, тем менее точным он становится. В настоящее время синоптики считают, что ураган до Алабамы не дойдет.
Последствия прохождения урагана Дориан на Багамских островах. 1 сентября 2019
01:44РИА Новости
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