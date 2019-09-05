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РИА Новости
Восточный экономический форум

Кобылкин: иностранцам вряд ли интересны проекты на шельфе Арктики в России

03:10 05.09.2019
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкАрктика
Арктика
© РИА Новости / Илья Тимин
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Арктика. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин считает, что иностранным компаниям вряд ли будут интересны проекты добычи нефти и газа на арктическом шельфе России.
"Нет. Мы ориентируемся на баррель - когда он был более 100 долларов, более-менее какая-то активность была в шельфовой зоне. На сегодняшний день не думаю, что кто-то пойдет", - ответил Кобылкин на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах ВЭФ-2019.
При этом, по его словам, если будет разрешен доступ иностранных компаний к участкам на шельфе в совместных предприятиях (СП) с российскими, не принципиально, кто будет держать контрольный пакет, а инвестиции будут идти пропорционально долям компаний в СП.
"Я не вижу, чтобы у нас было так много у компаний денег, чтобы они могли идти на низкомаржинальные проекты. И такой потребности на мой взгляд, на сегодняшний день нет, нам лучше было бы заняться трудноизвлекаемыми запасами в традиционных местах добычи углеводородного сырья, таких как Западная Сибирь", - также прокомментировал Кобылкин.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Восточный экономический форум. День первый
Вчера, 11:24Сказано в эфире
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Восточный экономический форумАрктикаДмитрий КобылкинРоссияЭкономика
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