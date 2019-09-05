"Росатом" создаст в Приморье международный центр ядерных технологий

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Росатом", министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и ДВФУ заключили соглашение о создании на острове Русский международного научно-исследовательского центра перспективных ядерных технологий и совместной реализации проектов в сфере цифровой экономики, передает корреспондент РИА Новости.

Соглашение подписано в четверг на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Подписи под документом поставили генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков и ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов.