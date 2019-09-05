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РИА Новости
Ядерные технологии

"Росатом" создаст в Приморье международный центр ядерных технологий

02:19 05.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Росатом" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Стенд компании Росатом на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Росатом", министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и ДВФУ заключили соглашение о создании на острове Русский международного научно-исследовательского центра перспективных ядерных технологий и совместной реализации проектов в сфере цифровой экономики, передает корреспондент РИА Новости.
Соглашение подписано в четверг на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.
Подписи под документом поставили генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков и ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов.
Соглашение предполагает, что на острове Русский будет создан Международный научно-исследовательский центр перспективных ядерных технологий. Центр позволит студентам, аспирантам и ученым Приморского края, а также специалистам из стран Азиатско-Тихоокеанского региона проводить научные исследования с помощью полноценных цифровых моделей ("цифровых двойников") научно-исследовательских установок госкорпорации "Росатом".
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Вчера, 16:56Ядерные технологии
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Ядерные технологииВосточный экономический форумДальневосточный федеральный университетРосатомПриморский крайРИА Наука
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