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РИА Новости

Мадуро хочет разместить систему ПВО на границе с Колумбией во время учений

02:12 05.09.2019
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© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Каролина Кабрал
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 сен – РИА Новости. Венесуэла на время военных учений на границе с Колумбией разместит систему противовоздушной обороны, сообщил президент страны Николас Мадуро.
Накануне он объявил о масштабных учениях на границе с Колумбией в период с 10 по 28 сентября. В эти сроки должны быть приведены в готовность все систему вооружений, осуществлено оперативное развертывание всех вооруженных сил.
"Я вчера объявил об оранжевой тревоге для всех войск Вооруженных сил… для защиты суверенитета и мира Венесуэлы, и войска уже развертываются (на границе с Колумбией – ред). Теперь мы развернем ракетную систему противовоздушной защиты с 10 по 28 сентября", - сказал Мадуро.
"Пусть (политика - ред.) насилия Колумбии останется в Колумбии, мы не хотим ее здесь", - добавил он.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес
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