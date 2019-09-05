Мадуро хочет разместить систему ПВО на границе с Колумбией во время учений

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 сен – РИА Новости. Венесуэла на время военных учений на границе с Колумбией разместит систему противовоздушной обороны, сообщил президент страны Николас Мадуро.
Накануне он объявил о масштабных учениях на границе с Колумбией в период с 10 по 28 сентября. В эти сроки должны быть приведены в готовность все систему вооружений, осуществлено оперативное развертывание всех вооруженных сил.
"Я вчера объявил об оранжевой тревоге для всех войск Вооруженных сил… для защиты суверенитета и мира Венесуэлы, и войска уже развертываются (на границе с Колумбией – ред). Теперь мы развернем ракетную систему противовоздушной защиты с 10 по 28 сентября", - сказал Мадуро.
"Пусть (политика - ред.) насилия Колумбии останется в Колумбии, мы не хотим ее здесь", - добавил он.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.