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РИА Новости

Трамп заявил, что не предлагал Пенсу остановиться в Trump Hotel в Ирландии

02:10 05.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВице-президент США Майк Пенс
Вице-президент США Майк Пенс
© РИА Новости / Стрингер
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Вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не предлагал вице-президенту Майку Пенса остановиться в принадлежащем президенту отеле в Ирландии.
"Я ничего не предлагаю", - сказал Трамп журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова представителя Пенса, который заявил, что вице-президент остановился в отеле Трампа по его "предложению".
Точно так же Трамп заявил, что не предлагал генпрокурору Уильяму Барру снять зал для семейного мероприятия в своей гостинице в Вашингтоне. "У меня много отелей повсюду, и люди используют их, потому что они лучшие", - отметил президент.
"Людям нравится моя продукция. Что вам сказать? Ничего не могу с этим поделать!" - добавил Трамп.
Вице-президент США Майк Пенс
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Пенс и Барр попали под огонь критики после того, как использовали отели Трампа для своих нужд, причем за Пенса платило американское государство. Вице-президент остановился в отеле Трампа в ходе визита в Ирландию, причем отель находится примерно в 300 километрах от Дублина, где проходили официальные встречи визита. Пенс заявил журналистам, что из городка Дунбег, где находится отель, происходили его предки — иммигранты из Ирландии.
При этом представитель Пенса Марк Шорт признал в беседе с журналистами, что Пенсу предложил остановиться в Дунбеге сам Трамп. Шорт настаивал, что речь идет о "предложении", а не о распоряжении президента Трампа.
Трамп уже останавливался в Дунбеге в июне 2019 года в ходе краткой поездки в Ирландию. Пенс проживал в Дунбеге за счет госбюджета, но заплатил из собственных средств за поездку сопровождавших его матери и сестры.
Политические противники Трампа не раз обвиняли его в наживе и саморекламе за счет налогоплательщиков. Трамп это категорически отрицает. Кроме того, Трампа обвиняют в конфликте интересов в связи с тем, что он по-прежнему владеет своим бизнесом после избрания президентом и лишь передал его во временное управление сыновьям. Трамп в ответ заявляет, что президент США не обязан избавляться при избрании от бизнес-активов.
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Майк ПенсДональд ТрампИрландияСШАВ мире
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