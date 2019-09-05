Трамп заявил, что не предлагал Пенсу остановиться в Trump Hotel в Ирландии

ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не предлагал вице-президенту Майку Пенса остановиться в принадлежащем президенту отеле в Ирландии.

"Я ничего не предлагаю", - сказал Трамп журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова представителя Пенса, который заявил, что вице-президент остановился в отеле Трампа по его "предложению".

Точно так же Трамп заявил, что не предлагал генпрокурору Уильяму Барру снять зал для семейного мероприятия в своей гостинице в Вашингтоне. "У меня много отелей повсюду, и люди используют их, потому что они лучшие", - отметил президент.

"Людям нравится моя продукция. Что вам сказать? Ничего не могу с этим поделать!" - добавил Трамп.

Пенс и Барр попали под огонь критики после того, как использовали отели Трампа для своих нужд, причем за Пенса платило американское государство. Вице-президент остановился в отеле Трампа в ходе визита в Ирландию, причем отель находится примерно в 300 километрах от Дублина, где проходили официальные встречи визита. Пенс заявил журналистам, что из городка Дунбег, где находится отель, происходили его предки — иммигранты из Ирландии.

При этом представитель Пенса Марк Шорт признал в беседе с журналистами, что Пенсу предложил остановиться в Дунбеге сам Трамп. Шорт настаивал, что речь идет о "предложении", а не о распоряжении президента Трампа.

Трамп уже останавливался в Дунбеге в июне 2019 года в ходе краткой поездки в Ирландию. Пенс проживал в Дунбеге за счет госбюджета, но заплатил из собственных средств за поездку сопровождавших его матери и сестры.