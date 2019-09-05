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РИА Новости

Рэпер Snoop Dogg оценил традиционный русский бой стенка на стенку

01:57 05.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАмериканский рэпер, продюсер, актер Келвин Кордозар Бродус-младший (Snoop Dogg)
Американский рэпер, продюсер, актер Келвин Кордозар Бродус-младший (Snoop Dogg)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Американский рэпер, продюсер, актер Келвин Кордозар Бродус-младший (Snoop Dogg). Архивное фото
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Американский рэпер Snoop Dogg оценил русский кулачный бой стенка на стенку, разместив в своем Instagram видео с фестиваля "Атамановские кулачки".
На ролике запечатлен фрагмент традиционного русского состязания. "По-мужски. Без оружия, только руки", - отметил рэпер.
"Атамановские кулачки" — фестиваль в селе Атаманов Угол в Тамбовской области. На нем проходят соревнования по рукопашному бою стенка на стенку, по борьбе за-вороток, а также по различным народным играм, таким как лапта, русмяч и другие.
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