Рэпер Snoop Dogg оценил традиционный русский бой стенка на стенку

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Американский рэпер Snoop Dogg оценил русский кулачный бой стенка на стенку, разместив в своем Instagram видео с фестиваля "Атамановские кулачки".
На ролике запечатлен фрагмент традиционного русского состязания. "По-мужски. Без оружия, только руки", - отметил рэпер.
"Атамановские кулачки" — фестиваль в селе Атаманов Угол в Тамбовской области. На нем проходят соревнования по рукопашному бою стенка на стенку, по борьбе за-вороток, а также по различным народным играм, таким как лапта, русмяч и другие.