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РИА Новости

Бывшую первую леди Гондураса осудили за мошенничество

01:57 05.09.2019
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© AFP 2019 / ORLANDO SIERRAПолиция в Гондурасе. Архивное фото
Полиция в Гондурасе. Архивное фото
© AFP 2019 / ORLANDO SIERRA
МЕХИКО, 5 сен - РИА Новости. Верховный суд Гондураса приговорил Росу Элену Бонилью де Лобо, бывшую первую леди страны, к 58 годам тюремного заключения, сообщает издание Prensa.
"Историческим приговором экс-первая леди Гондураса Рося Элена Бонилья де Лобо осуждена на 58 лет тюрьмы за незаконное присвоение имущества и мошенничество. Трибунал по коррупционным делам Верховного суда назначил Бонилье по трём эпизодам незаконного присвоения имущества 10 лет заключения и ещё 48 - по восьми эпизодам мошенничества", - говорится в статье Prensa.
Также Бонилья должна будет выплатить полную стоимость присвоенного имущества и 10-процентный штраф, имущество осуждённой будет конфисковано.
Супругу бывшего президента Пепе Лобо уличили в том, что в январе 2014 года за 4 дня до окончания президентства своего мужа она перевела на свой счет средства кабинета первой дамы - более 12 миллионов гондурасских лемпир (510 тысяч долларов). В период с 2011 по 2015 год Бонилья выписала на подставных лиц 70 чеков на 94 миллиона лемпир, а также мошенническим путем присвоила 16 миллионов лемпир государственных средств, выделенных на социальные нужды.
В рамках дела первой леди был также осуждён её секретарь, Саул Эскобар приговорен к 48 годам лишения свободы.
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