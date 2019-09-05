Бывшую первую леди Гондураса осудили за мошенничество

"Историческим приговором экс-первая леди Гондураса Рося Элена Бонилья де Лобо осуждена на 58 лет тюрьмы за незаконное присвоение имущества и мошенничество. Трибунал по коррупционным делам Верховного суда назначил Бонилье по трём эпизодам незаконного присвоения имущества 10 лет заключения и ещё 48 - по восьми эпизодам мошенничества", - говорится в статье Prensa.

Супругу бывшего президента Пепе Лобо уличили в том, что в январе 2014 года за 4 дня до окончания президентства своего мужа она перевела на свой счет средства кабинета первой дамы - более 12 миллионов гондурасских лемпир (510 тысяч долларов). В период с 2011 по 2015 год Бонилья выписала на подставных лиц 70 чеков на 94 миллиона лемпир, а также мошенническим путем присвоила 16 миллионов лемпир государственных средств, выделенных на социальные нужды.