Трамп показал свою "исправленную" карту движения урагана

ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вступил в заочный спор с государственными учреждениями, продемонстрировав журналистам карту, на которой ураган "Дориан" доходит до штата Алабама на юге США.
Трамп в среду показал журналистам карту Национального управления атмосферных и океанических исследований (NOAA), где показан возможный путь урагана в виде расширяющегося конуса, затрагивающего Флориду. При этом на карте другим цветом была проведена линия, затрагивающая часть Алабамы. Трамп раньше заявил, что будто бы Алабама входит в число штатов, куда может прийти ураган, наряду с Флоридой, Джорджией, Северной и Южной Каролиной. Когда Трампа стали критиковать за ошибку, он стал настаивать на своем.
Через некоторое время после демонстрации карты Трампа спросили о сделанных в ней изменениях. "Я не знаю", - ответил президент США.
Офис Национальной метеорологической службы США (NWS) в Алабаме в среду подчеркнул, что жителям штата не следует бояться урагана.
"Алабама не столкнется с каким-либо влиянием "Дориана". Повторяем: никакого влияния урагана "Дориан" в Алабаме чувствоваться не будет. Ураган будет оставаться слишком далеко к востоку", - сообщил в Twitter офис NWS.