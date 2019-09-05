Трамп показал свою "исправленную" карту движения урагана

Трамп в среду показал журналистам карту Национального управления атмосферных и океанических исследований (NOAA), где показан возможный путь урагана в виде расширяющегося конуса, затрагивающего Флориду. При этом на карте другим цветом была проведена линия, затрагивающая часть Алабамы. Трамп раньше заявил, что будто бы Алабама входит в число штатов, куда может прийти ураган, наряду с Флоридой, Джорджией, Северной и Южной Каролиной. Когда Трампа стали критиковать за ошибку, он стал настаивать на своем.