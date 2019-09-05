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РИА Новости

Развитие мобильной сети в КНДР догоняет мировые тренды, заявили в ООН

01:51 05.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКНДР
КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
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КНДР. Архивное фото
ООН, 5 сен – РИА Новости. Мобильная сеть стремительно развивается в КНДР и является самым быстрорастущим сектором информационных технологий, несмотря на это, в стране остается в силе запрет на международные звонки по мобильному телефону, говорится в докладе спецдокладчика ООН по вопросу о положении в области прав человека в КНДР Томаса Охеа Кинтаны.
Сведения он получил "от бежавших (из КНДР – ред.) лиц, членов семей жертв нарушений прав человека и других информаторов". Доклад готовился на основе двух поездок в Республику Корея 7–11 января и 17–21 июня 2019 года. В документе отмечается, что спецдокладчик встретился с должностными лицами МИД Южной Кореи, членом Национального собрания, членами корпоративной ассоциации Кэсонского промышленного комплекса, исследователями Корейского института национального объединения, членами организаций ООН и гражданского общества.
Кроме того, он провел встречи с специалистами по СМИ. Спецдокладчик побеседовал в расположенных в Республике Корея центрах для переселенцев с женщинами, бежавшими из КНДР, а также с бежавшими лицами, члены семьи которых были арестованы и помещены под стражу в Китае. Представитель ООН также пообщался с теми, чьи родственники были отправлены в лагерь для политзаключенных.
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По данным спецдокладчика, правительство КНДР в своей политике продолжает уделять основное внимание науке и технике.
"Мобильная связь является самым быстрорастущим из всех секторов информационных технологий", развитие в этой отрасли приближается к мировым трендам, говорится в докладе.
В документе сказано, что по состоянию на 2017 год собственный мобильный телефон "имело огромное большинство населения – 69% всех домашних хозяйств и 90,6% домашних хозяйств в Пхеньяне". "В некоторых районах люди могут использовать мобильные телефоны для покупок в интернете. Вместе с тем по закону им строго запрещено делать международные звонки", - говорится в докладе.
Для незаконных международных звонков жители пограничных районов пользуются мобильными телефонами, ввезенными контрабандой из Китая. "Если их ловят на этом, их наказывают", - добавляет автор доклада.
Как пишет спецдокладчик, по данным на 2017 год, в Пхеньяне компьютер был почти в 40% домашних хозяйств, а в провинциях Янгандо и Южный Хванхэ - 15,9% и 9,5% соответственно. Также отмечается, что в КНДР запрещен доступ к глобальному интернету, однако есть своя сеть со множеством бизнес-сайтов.
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