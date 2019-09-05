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РИА Новости

Трамп пообещал премьеру Багамских островов помощь после урагана "Дориан"

01:36 05.09.2019
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© Фото : "Роскосмос" Ураган "Дориан" со спутников "Метеор"
Ураган Дориан со спутников Метеор
© Фото : "Роскосмос"
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с премьером Багамских островов Хьюбертом Миннисом пообещал помощь в ликвидации последствий урагана "Дориан", сообщил Белый дом.
"Он (Трамп - ред.) заявил, что США предоставят всю необходимую поддержку жителям Багамских островов", - говорится в заявлении. Трамп и Миннис договорились сотрудничать в том, чтобы определить, где именно американская помощь больше всего необходима.
Ураган "Дориан" ранее обрушился на побережье острова Абако, расположенного в северной части Багам в воскресенье. В результате погибли как минимум семь человек, ураган оставил за собой значительные разрушения.
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Багамские ОстроваДональд ТрампСШАВ мире
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