Трамп пообещал премьеру Багамских островов помощь после урагана "Дориан"

ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с премьером Багамских островов Хьюбертом Миннисом пообещал помощь в ликвидации последствий урагана "Дориан", сообщил Белый дом.

"Он (Трамп - ред.) заявил, что США предоставят всю необходимую поддержку жителям Багамских островов", - говорится в заявлении. Трамп и Миннис договорились сотрудничать в том, чтобы определить, где именно американская помощь больше всего необходима.