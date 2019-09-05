Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T01:23Z
https://ria.ru/20190905/1558319918.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155819/37/1558193796_0:164:3071:1891_1036x0_80_0_0_6a6d513256b3e64ce86e2b2f9f1c2ced.jpg
РИА Новости

ООН выделила миллион долларов на борьбу с последствиями урагана на Багамах

01:23 05.09.2019
191
© REUTERS / John Marc Nutt Последствия урагана "Дориан" в Нассау, Багамские Острова
Последствия урагана Дориан в Нассау, Багамские Острова
© REUTERS / John Marc Nutt
ООН, 5 сен – РИА Новости. Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации ООН перечислил 1 миллион долларов на решение проблем с продовольствием, водой и медикаментами на Багамах, подвергшихся удару урагана "Дориан", заявил журналистам по телефону заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.
Лоукок находится на Багамах, где уже встретился с премьер-министром Хьюбертом Миннисом.
"Я сказал премьер-министру, что незамедлительно выделю 1 миллион долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации для решения проблем, связанных с водой, пищей, предоставлением крова, медицинской поддержкой", - сказал Лоукок.
Он уточнил, что фонд уже перечислил 1 миллион долларов. По его словам, более 70 тысяч человек нуждаются в жизненно необходимой помощи.
Ураган "Дориан" обрушился на побережье острова Абако, расположенного в северной части Багам в воскресенье. В результате погибли как минимум семь человек, ураган оставил за собой значительные разрушения.
Ураган Дориан со спутников Метеор
Вчера, 03:47РИА Новости
Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до семи человек
000100
Обсудить 0
ООНБагамыВ мире
Рекомендуем
КНДР
Более 40% жителей КНДР страдают от недоедания, заявили в ООН
РИА
Новости
Ураган Дориан со спутников Метеор
Трамп пообещал премьеру Багамских островов помощь после урагана "Дориан"
Последствия прохождения урагана Дориан на Багамских островах. 1 сентября 2019
Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах достигло 20 человек
Павильон компании Huawei
Минкомсвязь планирует договориться о производстве компонентов Huawei в РФ
Лента
новостей
Аквалангист совершает подледные погружения в Амерьевском карьере Щелковского района в дайвинг - центре Пятый Элемент
В ЮАР аквалангист выжил, случайно прострелив голову из гарпунного ружья
Белый дом в Вашингтоне
СМИ: Белый дом решил не отказываться от ламп накаливания к 2020 году
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Кабардино-Балкарии задержали мужчину, открывшего стрельбу из окна
КНДР
Развитие мобильной сети в КНДР догоняет мировые тренды, заявили в ООН
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
Сканеры мексиканской полиции помогли обнаружить грузовик с 172 нелегалами
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
В госдепе ответили на обвинения Зарифа в пиратстве и шантаже его же словами
Участники акции протеста в Гонконге. 31 августа 2019
Законопроект об экстрадиции в Гонконге отзовут в октябре без голосования
Президент США Дональд Трамп
Трамп показал свою "исправленную" карту движения урагана
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки
Ураган Дориан со спутников Метеор
Трамп уверен, что ураган "Дориан" может дойти до Алабамы
Жаир Болсонару
Глава Чили ответил на слова Болсонару об экс-главе страны Бачелет и ее отце
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:58Число пострадавших при взрыве в Кабуле превысило 30 человек, сообщили СМИ
09:54Россия и Китай могут создать двигатель для лайнера CR929 на базе ПД-35
09:53Коновалов рассказал, сколько украинцев могут вернуть в рамках обмена
09:52На электронное голосование на выборы в МГД записались 12 тысяч человек
09:51Силовики 14 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:51Кузнецова в Дамаске проводит встречу с замглавы МИД Сирии
09:47При взрыве в Кабуле пострадали 13 человек
09:46КGK и Приморье договорились об открытии Алмазного центра, заявил Кожемяко
09:43Адвокат: подвижек в вопросе обмена заключенными между Москвой и Киевом нет
09:43Законопроект об экстрадиции в Гонконге отзовут в октябре без голосования
09:40В Гонконге заявили о поддержке Пекином решения по закону об экстрадиции
09:35Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену заключенными
09:34Регионы Дальнего Востока будут развивать круизные маршруты
09:33В Японии грузовик столкнулся с поездом
09:32Канадский двигатель на "Ансате" заменят в 2023 году, заявил Сердюков
09:32Проектирование "Дальневосточного СПГ" начнется в ближайшее время
09:31Скворцова заявила, что закон о продаже алкоголя с 21 года примут до декабря
09:29Южная Осетия возведет свой блокпост у села на границе с Грузией
09:25Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя
09:20Власти Индонезии восстановили интернет в Папуа после беспорядков
Лента новостейМолния