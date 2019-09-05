ООН выделила миллион долларов на борьбу с последствиями урагана на Багамах

ООН, 5 сен – РИА Новости. Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации ООН перечислил 1 миллион долларов на решение проблем с продовольствием, водой и медикаментами на Багамах, подвергшихся удару урагана "Дориан", заявил журналистам по телефону заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

Лоукок находится на Багамах, где уже встретился с премьер-министром Хьюбертом Миннисом.

"Я сказал премьер-министру, что незамедлительно выделю 1 миллион долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации для решения проблем, связанных с водой, пищей, предоставлением крова, медицинской поддержкой", - сказал Лоукок.

Он уточнил, что фонд уже перечислил 1 миллион долларов. По его словам, более 70 тысяч человек нуждаются в жизненно необходимой помощи.