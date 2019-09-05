Режиссер сериала "Чики" рассказал подробности обстрела съемочной группы

По словам Оганесяна, инцидент произошел во время съемки одной из сцен сериала. "Мы спокойно себе снимали, и вдруг человек, проживающий в этом доме, сказал, что сейчас будет стрелять. Мы подумали, что это очередная шутка, но через полминуты началась пальба", - сказал режиссер.