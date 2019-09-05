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РИА Новости

Режиссер сериала "Чики" рассказал подробности обстрела съемочной группы

01:14 05.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Режиссер сериала "Чики" Эдуард Оганесян в интервью "Вечерней Москве" рассказал подробности нападения на съемочную группу вооруженного охотничьим карабином мужчины в городе Прохладный в Кабардино-Балкарии.
По словам Оганесяна, инцидент произошел во время съемки одной из сцен сериала. "Мы спокойно себе снимали, и вдруг человек, проживающий в этом доме, сказал, что сейчас будет стрелять. Мы подумали, что это очередная шутка, но через полминуты началась пальба", - сказал режиссер.
Злоумышленник 15 раз выстрелил из карабина "Сайга" с третьего этажа дома, повредив один из автомобилей съемочной группы, отметил Оганесян. Перед этим мужчина выкрикивал оскорбления, а также скинул на актеров арбуз. В результате нападавшего арестовали сотрудники правоохранительных органов.
Как сообщили РИА Новости в республиканском МВД, по внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам собеседника агентства, стрельба была беспорядочной, а мужчину разозлил шум на улице.
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Эдуард ОганесянКабардино-БалкарияПроисшествия
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