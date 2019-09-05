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РИА Новости

В расследовании о спецназе США у российских границ нашли странности

01:08 05.09.2019 (обновлено: 01:46 05.09.2019)
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© Фото : U.S. Army / Sgt. Seth PlagenzaСолдаты спецназа США
Солдаты спецназа США
© Фото : U.S. Army / Sgt. Seth Plagenza
Солдаты спецназа США. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Журналисты RT указали на несоответствия в “расследовании” эстонского телеканала о постоянном присутствии в стране секретной базы для подготовки сил спецназа США. Соответствующая информация появилась на телеграм-канале RT.
В публикации отмечается, что отчет о выделении Вашингтоном 15,7 миллиона долларов Таллину на нужды "специфического объекта" находится в открытом доступе. Эстонские журналисты утверждают, что им удалось обнаружить эту базу, но раскрывать ее местонахождение они не имеют права.
Тем удивительнее то, что телевизионщикам позволили снять на видео фасад "секретного" объекта, сообщает RT. Кроме того, американский полковник Кевин Стрингер охотно прокомментировал обнаружение спецназа. Военный рассказал, что американцы находятся на этой базе с 2014 года.
"Что-то подсказывает, что "расследование" одобрено Пентагоном", — говорится в публикации RT.
Военнослужащие НАТО во время учений в Латвии
Вчера, 13:08Акценты
Будут умирать как миленькие. Экс-президент Латвии о солдатах НАТОВайру Вике-Фрейбергу поймали польские журналисты и давай вопрошать – будут ли натовцы умирать за Латвию. Странно, вроде поляки, а вопросы, как у русских. Конечно, будут – куда денутся.

Наращивание сил НАТО у российских границ

Ранее в российском Совете безопасности заявили о наращивании сил НАТО у границ России. По словам заместителя секретаря Совбеза Михаила Попова, за два года численность контингента быстрого реагирования выросла с 25 до 40 тысяч человек, а в Прибалтике развернуты усиленные батальонные тактические группы.
Кроме того, реализуется американская инициатива "Три по 30". Она предусматривает готовность к применению 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей стран блока в течение 30 суток.
Западные политики, в основном из Прибалтийских стран и Польши, постоянно говорят о "российской угрозе". При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет ни на кого нападать.
Военнослужащие США на международных военных учениях Summer Shield XIV в Латвии
3 сентября, 12:44Сказано в эфире
"Убийственный алгоритм". НАТО проводит учения в ЛатвииВ Латвии начинаются учения Furious Hawk батальона НАТО, дислоцированного в Эстонии. В эфире радио Sputnik руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин прокомментировал цели учений.

Стратегия силового принуждения

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин считает, что цель таких действий альянса – заставить Россию принять правила, которые характерны для правящей элиты стран Запада.
"На протяжении последних пяти лет происходит эскалация напряженности, которая является сутью стратегии силового принуждения. Эта стратегия направлена на то, чтобы заставить Россию принять те правила, нормы и ценности, которые характерны для правящей элиты США и их союзников. Они дают понять, что если Россия не будет принимать эту систему, то ее силовым образом заставят эту систему внедрить ", – сказал Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik.
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Латвии
20 апреля, 14:00Радио
Если в Латвии пока еще хилая рука, надо, думает министр, развивать свой ВПКЛатвия давно сама не зарабатывает. Да и как "давно", если разобраться – никогда. Республика в прекрасном состоянии поздней юности: не учите жить, лучше помогите материально. Но эта песенка подходит к концу. Слухи ходят гадкие.
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Министерство обороны СШАНАТОЭстонияРоссияСШАВ мире
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