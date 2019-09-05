В расследовании о спецназе США у российских границ нашли странности

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Журналисты RT указали на несоответствия в “расследовании” эстонского телеканала о постоянном присутствии в стране секретной базы для подготовки сил спецназа США. Соответствующая информация появилась на Журналисты RT указали на несоответствия в “расследовании” эстонского телеканала о постоянном присутствии в стране секретной базы для подготовки сил спецназа США. Соответствующая информация появилась на телеграм-канале RT

В публикации отмечается, что отчет о выделении Вашингтоном 15,7 миллиона долларов Таллину на нужды "специфического объекта" находится в открытом доступе. Эстонские журналисты утверждают, что им удалось обнаружить эту базу, но раскрывать ее местонахождение они не имеют права.

Тем удивительнее то, что телевизионщикам позволили снять на видео фасад "секретного" объекта, сообщает RT. Кроме того, американский полковник Кевин Стрингер охотно прокомментировал обнаружение спецназа. Военный рассказал, что американцы находятся на этой базе с 2014 года.

"Что-то подсказывает, что "расследование" одобрено Пентагоном", — говорится в публикации RT.

Наращивание сил НАТО у российских границ

Ранее в российском Совете безопасности заявили о наращивании сил НАТО у границ России. По словам заместителя секретаря Совбеза Михаила Попова, за два года численность контингента быстрого реагирования выросла с 25 до 40 тысяч человек, а в Прибалтике развернуты усиленные батальонные тактические группы.

Кроме того, реализуется американская инициатива "Три по 30". Она предусматривает готовность к применению 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей стран блока в течение 30 суток.

Западные политики, в основном из Прибалтийских стран и Польши, постоянно говорят о "российской угрозе". При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет ни на кого нападать.

Стратегия силового принуждения

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин считает, что цель таких действий альянса – заставить Россию принять правила, которые характерны для правящей элиты стран Запада.