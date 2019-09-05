Сбербанк может участвовать в проекте дороги "Меридиан" как старший кредитор

"Этот проект пока находится еще в совсем ранней стадии обсуждения, перспективу по этому проекту пока очень сложно назвать. Мы активно участвуем в обсуждении формата финансирования, пока проект в начальной фазе. При правильном структурировании нам интересно было бы поучаствовать в качестве старшего кредитора", - сказал он.