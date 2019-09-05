Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T01:08Z
https://ria.ru/20190905/1558319796.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155486/59/1554865989_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_101ef228f7998fc5fc817cc8c4425743.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

Сбербанк может участвовать в проекте дороги "Меридиан" как старший кредитор

01:30 05.09.2019
89
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛоготип на здании центрального офиса Сбербанка
Логотип на здании центрального офиса Сбербанка
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Логотип на здании центрального офиса Сбербанка. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Сбербанк участвует в обсуждении формата финансирования автомобильной дороги "Меридиан", при правильном структурировании мог бы стать старшим кредитором проекта, заявил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума.
"Этот проект пока находится еще в совсем ранней стадии обсуждения, перспективу по этому проекту пока очень сложно назвать. Мы активно участвуем в обсуждении формата финансирования, пока проект в начальной фазе. При правильном структурировании нам интересно было бы поучаствовать в качестве старшего кредитора", - сказал он.
Газета "Ведомости" в июле писала, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил проект первой частной российской дороги "Меридиан". Проект реализует "Русская холдинговая компания" бывшего зампреда "Газпрома" Александра Рязанова.
По задумке организаторов, трасса протяженностью 1982 километра должна быть построена с нуля и пройти по Оренбургской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Брянской и Смоленской областям. Трасса должна стать российской частью так называемого "экономического пояса Шелкового пути" и соединить страны ЕС с Китаем через Казахстан и Белоруссию. Проект является альтернативой основному маршруту "Европа - Западный Китай" (ЕЗК).
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Вчера, 12:32Восточный экономический форум
Орешкин считает необходимым построить платную трассу Москва-Екатеринбург
000000
Обсудить 0
Восточный экономический форумАнатолий ПоповСбербанк РоссииРоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Межгосударственные отношения России и Японии
РИА
Новости
Логотип ПАО Сбербанк России
Сбербанк готов обсудить с властями Украины продажу "дочки"
КНДР
Более 40% жителей КНДР страдают от недоедания, заявили в ООН
Арктика
Кобылкин: иностранцам вряд ли интересны проекты на шельфе Арктики в России
Лента
новостей
Монтаж вышек сотовой связи
Минкомсвязь будет развивать 5G в обоих заявленных диапазонах
Генеральный директор АО Корпорация развития Дальнего Востока Аслан Канукоев
Корпорация развития Дальнего Востока создаст пулы банков для инвесторов
Малайзия
Малайзия обсуждает с компаниями из РФ прямые инвестиции в экономику страны
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Ушаков не знает, будут ли Путин и премьер Малайзии обсуждать МН17
Павильон компании Huawei
Минкомсвязь планирует договориться о производстве компонентов Huawei в РФ
Вице-президент США Майк Пенс
Трамп заявил, что не предлагал Пенсу остановиться в Trump Hotel в Ирландии
Стенд компании Росатом на Петербургском международном экономическом форуме-2019
"Росатом" создаст в Приморье международный центр ядерных технологий
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Осаке. 29 июня 2019
Япония инвестировала в российский Дальний Восток свыше $15 миллиардов
Ликвидация лесных пожаров
Сергей Иванов объяснил неготовность к пожарам фразой из Ильфа и Петрова
Иран
МИД Ирана осудил заявление о награде за подрыв финансовых операций КСИР
Стенд компании Росатом на Петербургском международном экономическом форуме-2019
"Росатом" и Сербия обсуждают строительство центра ядерной науки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:54Россия и Китай могут создать двигатель для лайнера CR929 на базе ПД-35
09:53Коновалов рассказал, сколько украинцев могут вернуть в рамках обмена
09:52На электронное голосование на выборы в МГД записались 12 тысяч человек
09:51Силовики 14 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:51Кузнецова в Дамаске проводит встречу с замглавы МИД Сирии
09:47При взрыве в Кабуле пострадали 13 человек
09:46КGK и Приморье договорились об открытии Алмазного центра, заявил Кожемяко
09:43Адвокат: подвижек в вопросе обмена заключенными между Москвой и Киевом нет
09:43Законопроект об экстрадиции в Гонконге отзовут в октябре без голосования
09:40В Гонконге заявили о поддержке Пекином решения по закону об экстрадиции
09:35Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену заключенными
09:34Регионы Дальнего Востока будут развивать круизные маршруты
09:33В Японии грузовик столкнулся с поездом
09:32Канадский двигатель на "Ансате" заменят в 2023 году, заявил Сердюков
09:32Проектирование "Дальневосточного СПГ" начнется в ближайшее время
09:31Скворцова заявила, что закон о продаже алкоголя с 21 года примут до декабря
09:29Южная Осетия возведет свой блокпост у села на границе с Грузией
09:25Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя
09:20Власти Индонезии восстановили интернет в Папуа после беспорядков
09:20В "Ростехе" рассказали о переговорах с Минобороны по цене на Ми-28НМ
Лента новостейМолния