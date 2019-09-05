Источник: пуск ракеты "Рокот" с украинскими деталями состоится в ноябре

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Последний пуск ракеты-носителя "Рокот" с украинской системой управления планируется осуществить с космодрома Плесецк в ноябре, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее начальник космодрома Плесецк генерал-майор Николай Нестечук сообщил журналистам, что Минобороны РФ 30 августа выполнило последний пуск ракеты "Рокот" в интересах военного ведомства. По его словам, еще один пуск "Рокота" намечается провести в интересах "Роскосмоса". В дальнейшем, как отметил Нестечук, планируется начать эксплуатацию модернизированной ракеты "Рокот-2".

"Последний пуск ракеты "Рокот" с тремя спутниками связи "Гонец-М" намечается в ноябре", - сказал собеседник агентства.

Однако, он добавил, что сроки старта зависят от того, когда будет поставлен недостающий прибор системы управления.

В "Роскосмосе" не стали комментировать РИА Новости данную информацию.

Ранее в отчете Роскосмоса сообщалось, что спутники "Гонец-М" не могут запустить с 2017 года из-за отсутствия комплектующих с Украины, необходимых для системы управления разгонного блока "Бриз-КМ". Аппаратура системы управления создана на украинском предприятии "Хартрон". После 2014 года Украина прекратила поставки этой аппаратуры в Россию.

Ранее другой источник в отрасли сообщил РИА Новости, что в конце года планируется запустить еще три спутника "Гонец-М" на ракете "Союз-2.1б". В 2020 году предполагается еще один пуск "Союза-2.1б" с тремя "Гонцами-М". В 2021-2022 годах шесть спутников "Гонец-М" намечается вывести на орбиту двумя ракетами "Ангара-1.2" по три аппарата на каждой.

Глобальная низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в удаленных и труднодоступных районах, включая территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. В настоящее время орбитальная группировка системы включает 12 аппаратов "Гонец-М", из которых по целевому назначению работают девять.

Ракета-носитель легкого класса "Рокот" создана в рамках конверсионной программы на базе снимаемой с вооружения межконтинентальной баллистической ракеты РС-18. Первый пуск "Рокота" с космодрома Плесецк состоялся в мае 2000 года. Всего из Плесецка проведено 30 пусков ракеты, запущено на орбиту 70 космических аппаратов различного назначения.

Ранее стало известно, что Центр Хруничева (входит в "Роскосмос") разрабатывает ракету "Рокот-2" с российской системой управления на замену ракете "Рокот", которая использует украинскую систему.

В материалах Центра Хруничева, имеющихся в распоряжении РИА Новости, говорилось, что общая стоимость работ по созданию ракеты "Рокот-2" составит 3,4 миллиарда рублей. В частности, разработка российской системы управления потребует 690 миллионов рублей, создание разгонного блока "Бриз-КМ-2" и подготовка производства к его изготовлению - 1,45 миллиарда рублей, модернизация технического и стартового комплексов на космодроме Плесецк - 450 миллионов рублей, подготовка и проведение первого пуска - 750 миллионов рублей.