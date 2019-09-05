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РИА Новости

В Кабардино-Балкарии задержали мужчину, открывшего стрельбу из окна

01:01 05.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 5 сен - РИА Новости. Полицейские задержали в городе Прохладный в Кабардино-Балкарии мужчину, который открыл стрельбу из окна во время работы съёмочной группы рядом с домом, сообщили в среду РИА Новости в МВД по региону.
"Сегодня поступило сообщение о том, что произошел инцидент в городе Прохладный на улице Свободы. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что мужчина, по внешним признакам находящийся в состоянии алкогольного опьянения, произвёл несколько выстрелов с третьего этажа многоквартирного дома", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что стрельба была беспорядочной, а мужчину разозлил шум на улице.
"Он попал в автомобиль съёмочной группы. Сотрудники полиции его задержали, это мужчина 1968 года рождения, он доставлен в отдел полиции, по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отметили в МВД.
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