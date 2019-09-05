В Кабардино-Балкарии задержали мужчину, открывшего стрельбу из окна

ПЯТИГОРСК, 5 сен - РИА Новости. Полицейские задержали в городе Прохладный в Кабардино-Балкарии мужчину, который открыл стрельбу из окна во время работы съёмочной группы рядом с домом, сообщили в среду РИА Новости в МВД по региону.

"Сегодня поступило сообщение о том, что произошел инцидент в городе Прохладный на улице Свободы. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что мужчина, по внешним признакам находящийся в состоянии алкогольного опьянения, произвёл несколько выстрелов с третьего этажа многоквартирного дома", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что стрельба была беспорядочной, а мужчину разозлил шум на улице.