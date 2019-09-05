И.о. главы МВБ США вызвали повесткой в конгресс для дачи показаний

ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Комитет по судебным делам палаты представителей конгресса сообщил в заявлении в среду, что вызвал повесткой для дачи показаний исполняющего обязанности министра внутренней безопасности США Кевина Макалинана.

От Макалинана требуют дать показания относительно того, не обещал ли президент Дональд Трамп помиловать официальные лица в случае нарушения ими законов при проведении в жизнь иммиграционной политики нынешней администрации. Сам Трамп отрицает публикации, в которых утверждалось, что он сулил помилование потенциальным нарушителям.

"Авторы конституции (США - ред.) не имели в виду, чтобы полномочия президента по помилованию использовались для поощрения президентом преступных деяний", - заявил глава комитета Джерри Надлер.

"По мере того как комитет продолжает расследование с тем, чтобы определить, рекомендовать ли импичмент, нам необходима возможность получать информацию о нарушениях и превышении полномочий президентом", - добавил Надлер.

Демократы в палате представителей ведут ряд расследований против Трампа, однако в их среде нет согласия относительно того, следует ли добиваться импичмента. Для отстранения президента от власти нужно одобрение как палаты представителей, так и сената, а в верхней палате конгресса большинство за однопартийцами Трампа — республиканцами.

Повестка конгресса является столь же обязательной, как и повестка в суд. Если ее проигнорировать, это в теории грозит нарушителю тюрьмой за "преступное неуважение к конгрессу", хотя на практике подобная мера не применяется. Макалинан может отказаться прийти в конгресс, сославшись на так называемую привилегию исполнительной власти не раскрывать детали своей работы конгрессу.