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РИА Новости

Лавров заявил, что США вводят антироссийские санкции "на ровном месте"

00:22 05.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Москва готова возобновить диалог с Вашингтоном в том формате, который удобен США на данном этапе, однако с американской стороны следуют лишь отрицательные сигналы, а санкции вводятся уже "на ровном месте", заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Отношения (России и США - ред.) сильно подорваны. Это процесс, продолжается... К сожалению, несмотря на многократно подтвержденные президентом США (Дональдом - ред.) Трампом и его ключевыми сотрудниками намерения нормализовать отношения с Россией, на практическом уровне ничего позитивного не происходит", - сказал Лавров в интервью "Известиям".

По его словам, в отношениях Москвы и Вашингтона сохраняется достаточно низкая динамика.
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"Наши американские коллеги продолжают вводить односторонние санкции, даже не удосуживаясь приводить какие-то аргументы, просто на ровном месте. Это вступает в противоречие с тем настроем, который постоянно проецирует сам президент США", - констатировал глава МИД РФ.
Лавров отметил при этом, что Москва "не набивается в друзья", но "всегда готова отношения возобновлять в тех форматах, в которых это комфортно делать на данном этапе Соединенным Штатам".
"Отмечу, что худо-бедно каким-то способом возобновляется контртеррористический диалог. Мы давным-давно предлагаем американцам создать диалог по кибербезопасности, учитывая, что в этой сфере количество небылиц нагромождается абсолютно беспрецедентно. Но пока внятной реакции нет", - резюмировал российский министр.
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Санкции в отношении РоссииСергей ЛавровРоссияСШАВ мире
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