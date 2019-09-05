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РИА Новости
Культура

Экс-участница The Pussycat Dolls ест пиццу раз в неделю, чтобы не толстеть

06:05 05.09.2019
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© Tolga AkmenАмериканская певица Эшли Робертс
Американская певица Эшли Робертс
© Tolga Akmen
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Экс-участница американской поп-группы The Pussycat Dolls Эшли Робертс рассказала, что ест пиццу как минимум раз в неделю, чтобы оставаться в идеальной форме, сообщает The Sun.
Певица и танцовщица заявила, что ест блюда итальянской кухни и другие жирные продукты, по крайней мере, раз в неделю. Она уверена, что это способ оставаться в хорошей форме.

Я стараюсь найти баланс. Я давно поняла, что если ударяться в крайности, то долго не продержишься, - объяснила Эшли Робертс. - Я знаю, что употреблять здоровую пищу очень полезно, так как она питает тело. Но я также люблю хорошую пиццу, поэтому уверена, что если есть ее раз в неделю - то вреда от этого не будет. Наоборот, вы будете в равновесии с собой.

Она также добавила, что нужно есть все продукты, которые нравятся, но в рамках разумного, чтобы тело успевало "сжечь" эти калории, а не накапливать их в организме в виде жира.

Если я хочу съесть пиццу, то иду и ем. Главное, не корить себя за это, а наслаждаться моментом.

Эшли Робертс не забывает и про физические упражнения. Она любит заниматься йогой, спиннингом (спокойная езда на велотренажере - Прим.ред.) и тренироваться со своим другом итальянским танцором Джованни Перниче.
Она активно работает над хореографией - все-таки скоро должен открыться ее танцевальный класс в Лондоне - и не исключает, что в будущем The Pussycat Dolls могут снова выступать.
Мне бы хотелось когда-нибудь снова объединиться с группой. Надеюсь, это произойдет. Мы все до сих пор поддерживаем общение.
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