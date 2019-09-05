Экс-участница The Pussycat Dolls ест пиццу раз в неделю, чтобы не толстеть

Я стараюсь найти баланс. Я давно поняла, что если ударяться в крайности, то долго не продержишься, - объяснила Эшли Робертс. - Я знаю, что употреблять здоровую пищу очень полезно, так как она питает тело. Но я также люблю хорошую пиццу, поэтому уверена, что если есть ее раз в неделю - то вреда от этого не будет. Наоборот, вы будете в равновесии с собой.