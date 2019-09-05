Тонкий лед цифровой экономики: ученые создали руководство для бизнеса

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Потерять клиентов, лишиться репутации, поставить под угрозу частную жизнь – сегодня стремительно растут новые риски для бизнеса. Исследователи Центра Россия-ОЭСР Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) создали для компаний Руководство по цифровому комплаенсу, которое поможет снизить нефинансовые риски в условиях современной экономики.

Ответственное ведение бизнеса - уже не просто международный тренд, а во многом - законодательные требования, несоблюдение которых может привести не только к репутационным издержкам, но и к судебным разбирательствам.

Все больше вопросов о том, как быть ответственным, возникает в условиях стремительного развития цифровых технологий (блокчейн, интернет-торговля, онлайн-услуги, доставка, боты), которые порождают новые вызовы для безопасности: использование личной информации против человека, мошенничество, исчезновение профессий и рост безработицы.

"Компаниям, работающим в цифровом мире, не стоит думать, что комплаенс ограничивается вопросами цифровых рисков. Ключевое значение приобретают вопросы соблюдения стандартов ответственного ведения бизнеса, которые затрагивают девять сфер: права человека, трудовые права, коррупция, охрана окружающей среды, налоги, конкуренция, наука и технологии, раскрытие информации и защита прав потребителей", - рассказала руководитель Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС при президенте РФ Антонина Левашенко.

Комплаенс – это руководство по созданию внутрикорпоративной политики.

"Документ поможет компаниям минимизировать угрозы для цифровой безопасности: принять внутренние правила, направленные на предупреждение рисков; создать план действий на случай кибератак; защитить частную жизнь (соблюсти не только национальные требования к персональным данным, но и требования зарубежных стран, где функционирует бизнес)", - подтверждает эксперт Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС при президенте РФ Александра Коваль.

По словам специалистов, российские экспортеры цифровой продукции часто не знают о требованиях ответственного ведения бизнеса, которые предъявляют страны ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития): гигиена и правила безопасности труда, негативное влияние на окружающую среду, здоровая конкуренция.

В 2017 году Россия занимала 41-е место по готовности к цифровой экономике. Устранить это отставание сегодня призвана национальная программа "Цифровая экономика РФ". Разрешить эту проблему поможет внедрение комплексного комплаенса в организации.

"Достижение амбициозных целей возможно только в случае, если российские компании, во-первых, будут отвечать требованиям рынков назначения экспорта, а во-вторых, будут устойчивы к рискам, связанным с работой в цифровом мире", - отметила Левашенко.

Экспертами Центра Россия-ОЭСР сделаны шаги, чтобы помочь бизнесу справиться с этой задачей. В частности, в рамках цифрового комплаенса подготовлен вопросник, ответив на который, компания сможет оценить внедрение Руководства. Разработанный экспертами документ был представлен на панельной дискуссии в рамках Глобального саммита производства и индустриализации GMIS в июле 2019 года.