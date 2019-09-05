В США пара спасла теленка с пятой ногой на голове

"Никто не думал, что она выживет. На аукционе не было ее мамы, хотя она родилась несколько дней назад. Теленок был настолько беспомощным, что мы не могли дать ему умереть", - комментирует Мегин.

У Элси полимелия – дефект, заключающийся в развитии лишних конечностей. Это очень редкая аномалия: у крупного рогатого скота она встречается у одного теленка из 100 000.

Мэтт и Мегин смогли найти мать Элси и теперь те живут вместе на их ферме. Лишнюю ногу с головы можно удалить, но есть риск заражения, поэтому пока супруги не намерены делать операцию. Они считают, что нога на голове никак не мешает Элси: трехнедельный теленок чувствует себя хорошо. Мегин говорит, что Элси любопытная, активная и очень милая.