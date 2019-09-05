"Сгорели его родные": почему саратовца обвиняют в поджоге собственного дома

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Виктория Дубовская. Поздний час, сухие, как порох, деревянные стены и перекрытый огнем выход — в конце августа у жителей дома 8Б по улице Вольской в Саратове было мало шансов на спасение. Двое погибли, одна пострадавшая — в больнице в тяжелом состоянии. Быстро выяснилось, что причина пожара — умышленный поджог. Арестовали 32-летнего Евгения Литвинова, отец и жена которого погибли в огне. РИА Новости попыталось разобраться в обстоятельствах произошедшего.

Огонь на Вольской

Информация о пожаре в жилом доме в центре Саратова поступила в экстренные службы 22 августа около двух часов ночи. Жители дома напротив вспоминают, что проснулись от грохота и криков. По их словам, пожар начался на первом этаже, однако огонь молниеносно распространился по двухэтажному деревянному зданию. Уже через двадцать минут полыхала крыша.

Небольшой дом 1917 года постройки был поделен на несколько квартир, при этом часть из них расселили. Жители первого этажа успели выбраться самостоятельно и ожидали приезда пожарных на улице. Утверждают, что не знали — остался кто-то внутри или нет.

В итоге спасатели вынесли из огня двух женщин, одна из которых скончалась в машине скорой помощи, вторая до сих пор в больнице в крайне тяжелом состоянии. При разборе завалов сотрудники МЧС также нашли тело 55-летнего мужчины.

Выяснилось, что оба погибших — члены одной семьи. Литвиновы жили на втором этаже вчетвером: 32-летний Евгений Литвинов, его жена и родители. По словам знакомых, Евгений — единственный, кому удалось выбраться невредимым. В результате пожара погибли его отец и жена. Мать-инвалид попала в больницу.

Изучив пепелище и опросив свидетелей, эксперты не исключили поджога: по предварительному заключению, очаг возгорания находился практически в центре коридора. В ожидании официальных результатов исследования полиции пришлось отрабатывать версию о "серийном поджигателе".

© Фото : ГУ МВД России по Саратовской области Фото с места пожара © Фото : ГУ МВД России по Саратовской области Фото с места пожара

"Горячий" стартап

Дело в том, что несколько лет назад в Саратове случилась целая череда поджогов. Следователи установили, что все пожары — дело рук одного преступника, однако долгое время не могли выйти на его след. В итоге одержимым пироманией гражданином оказался бывший сотрудник пожарной охраны ГУ МЧС по Саратовской области Николай Минаев.

Уволившись со службы, экс-пожарный занялся строительством и отделочными работами, бизнес шел плохо, поэтому он придумал оригинальный способ увеличения количества заказов. Минаев поджигал частные дома, а потом предлагал владельцам услуги по ремонту испорченного жилья. К счастью, никто в тех пожарах серьезно не пострадал, однако действия Минаева ударили по карману одиннадцати семей.

При этом, как установил суд, выполнять обязательства по заключенным контрактам горе-строитель не спешил: зачастую просто исчезал после получения денег, так ничего и не отремонтировав.

В апреле 2017-го суд приговорил Минаева к трем годам лишения свободы в колонии-поселении, кроме того, ему предстояло выплатить пострадавшим более четырех миллионов рублей компенсаций.

© Фото : ГУ МВД России по Саратовской области Фото с места пожара © Фото : ГУ МВД России по Саратовской области Фото с места пожара

Из колонии поджигатель освободился досрочно, и в ночь пожара на Вольской улице кто-то узнал Минаева в толпе очевидцев. Бывшего пожарного задержали и допросили, однако выяснилось, что он просто оказался не в то время не в том месте: отдыхал в кафе неподалеку, а на место ЧП его привело чистое любопытство.

Поджег и лег

Через несколько дней после трагедии экспертиза подтвердила: пожар начался на первом этаже из-за умышленного поджога. Следователи продолжили опрашивать жителей дома и возможных свидетелей трагедии.

По словам знакомых, очевидных врагов у Литвиновых не было: их знали как самую обычную, среднестатическую семью. Евгений официально нигде не работал. В частном порядке занимался ремонтом квартир, характеризовался как приличный человек, алкоголем не злоупотреблял.

Однако свидетели трагедии вспомнили странную деталь: один из жителей дома помогал Евгению выбраться из дома во время пожара. Когда Литвинова спросили, остался ли кто-то из членов его семьи наверху, он заверил, что в квартире никого нет.

На первом же допросе Литвинов помог следователям восстановить картину произошедшего, признавшись, что в тот вечер сильно напился и поссорился с женой, заподозрив ее в измене.

"Когда все уснули, он спустился на первый этаж, положил картонку между досок на полу в общем коридоре и поджег ее, — рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. — Потом вернулся в квартиру и притворился спящим".

Пламя разгоралось, в квартиру стал проникать дым, однако никто из родственников не просыпался. В итоге Евгений вернулся к лестнице и смог выбраться из горящего дома при помощи соседей.

Толком объяснить свою логику Евгений следователям не смог, но отметил, что не собирался убивать семью, а просто хотел "напугать жену".

По всей строгости

Сейчас с настоящими мотивами обвиняемого разбираются сотрудники полиции. Дело возбуждено по части 2 статьи 167 УК ("Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений путем поджога и повлекшие по неосторожности смерть человека"). Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

Однако расследование в самом разгаре, эксперты не исключают, что обвинение могут переквалифицировать в "Убийство" — тогда уголовное дело ляжет на стол к сотрудникам СК. В этом случае остаток дней Литвинов может провести в колонии.

Так, пожизненный срок за похожее преступление в 2018-м получил 24-летний житель Башкирии. В ноябре 2017-го он устроил пожар на веранде собственного дома после ссоры с пьяным папашей. Тогда в огне погибли 47-летний отец осужденного, его 66-летняя бабушка и 65-летний родственник.

В июле 2017-го Новосибирский областной суд приговорил к 24 годам колонии жителя поселка Коченёво Юрия Касимова за поджог дома, в котором находились его жена, дочь и теща. Тогда выжил только ребенок. По версии следствия, после ссоры с женой Касимов принес в дом канистру с бензином, облил себя и все вокруг, включая выход из помещения, и поджег.