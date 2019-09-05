В Великобритании предложили взвешивать пассажиров перед полетом

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. В Великобритании авиакомпании могут начать взвешивать пассажиров перед посадкой рейс, чтобы сэкономить на топливе, сообщает The Sun.
Имея данные об их весе, перевозчик сможет определить точное количество топлива, необходимое для каждого полета. Чем тяжелее груз, тем выше расход горючего и больше выбросов в атмосферу.
На сегодняшний день авиакомпании используют неточную оценку общего веса: принято считать, что мужчина в среднем весит 88 килограммов, женщина – 70, а ребенок – 35 килограммов. Но этот метод приводит к тому, что при перелетах используется больше топлива, чем нужно.
Нововведение предложила компания, которая специализируется на услугах, связанных с экономией авиационного топлива и сокращением выбросов CO2. Эксперты пояснили, при большинстве рейсов расход топлива увеличивается на 0,3-0,5% из-за веса дополнительного горючего.
Согласно разработкам компании, пассажиров будут взвешивать во время регистрации или когда они проходят через сканеры безопасности. Вместо классических весов эксперты предложили использовать специальное устройство без дисплея, встроенное в пол, чтобы вес можно было конфиденциально передать авиакомпании. По данным издания, сейчас ведутся переговоры с несколькими британскими перевозчиками.