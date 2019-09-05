Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T23:43Z
https://ria.ru/20190905/1558311114.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/142772/37/1427723798_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_9643110d152dd0e21fa430dcf3e7d17e.jpg
РИА Новости
Туризм

В Великобритании предложили взвешивать пассажиров перед полетом

11:55 05.09.2019
113
© Fotolia / Jürgen FälchleЧеловек на весах
Человек на весах
© Fotolia / Jürgen Fälchle
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. В Великобритании авиакомпании могут начать взвешивать пассажиров перед посадкой рейс, чтобы сэкономить на топливе, сообщает The Sun.
Имея данные об их весе, перевозчик сможет определить точное количество топлива, необходимое для каждого полета. Чем тяжелее груз, тем выше расход горючего и больше выбросов в атмосферу.
На сегодняшний день авиакомпании используют неточную оценку общего веса: принято считать, что мужчина в среднем весит 88 килограммов, женщина – 70, а ребенок – 35 килограммов. Но этот метод приводит к тому, что при перелетах используется больше топлива, чем нужно.
Нововведение предложила компания, которая специализируется на услугах, связанных с экономией авиационного топлива и сокращением выбросов CO2. Эксперты пояснили, при большинстве рейсов расход топлива увеличивается на 0,3-0,5% из-за веса дополнительного горючего.
Согласно разработкам компании, пассажиров будут взвешивать во время регистрации или когда они проходят через сканеры безопасности. Вместо классических весов эксперты предложили использовать специальное устройство без дисплея, встроенное в пол, чтобы вес можно было конфиденциально передать авиакомпании. По данным издания, сейчас ведутся переговоры с несколькими британскими перевозчиками.
Кебаб
3 сентября, 22:19Туризм
В Иерусалиме с туристки взяли почти три тысячи долларов за шаурму
000000
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмВеликобритания
Рекомендуем
Здание Государственной Думы в Москве
В ГД внесли на ратификацию соглашение о сотрудничестве России и ЦЕРН
РИА
Новости
Лох-несское чудовище
Ученые подвели итоги года поисков Лох-Несского чудовища
На горячей линии фонда ОРБИ пройдут дни кардиологии
Назван явный признак возникновения инфаркта у мужчин
Американская певица Эшли Робертс
Экс-участница The Pussycat Dolls ест пиццу раз в неделю, чтобы не толстеть
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин выступает во время российско-индийских переговоров на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Путин в пятницу проведет совещание на космодроме "Восточный"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган пригрозил Европе новой волной беженцев
Окаменелости одних из самых древних подвижных и сегментированных билатерий, обнаруженные в Китае
В Китае нашли одних из самых древних билатерий
Модель реактора для непрерывного синтеза мономеров, созданная в Томском политехническом университете
В Томске начали разработку реактора для получения биоразлагаемых пластиков
Член основного экипажа МКС-59/60 астронавт НАСА Кристина Кук (США)
Первый в истории выход двух женщин в космос может состояться осенью
Реконструкция мостового перехода через канал Княжегубской ГЭС в Кандалакшском районе Мурманской области
Власти Мурманской области рассчитывают увеличить турпоток на треть
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД сообщил о применении западных технологий в дронах боевиков в Сирии
Результаты исследования головного мозга
Ирландка приняла симптомы смертельной болезни дочери за пищевую аллергию
Ракета-носитель среднего класса Союз-5 (Иртыш), оснащенная двигателем РД-171МВ
Огневые испытания самого мощного ракетного двигателя пройдут в декабре
Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Премьер Малайзии рассказал, чем его удивил Владивосток
Знак Петербургского метрополитена
В Петербурге открыли три новые станции метро
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:57В СПЧ назвали правильным решение о закупке зарубежных лекарств для детей
22:52Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
21:01Сбивший подростков под Владимиром водитель BMW часто превышал скорость
20:55Умер певец из "Самоцветов" Юрий Петерсон
Лента новостейМолния