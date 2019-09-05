В Великобритании предложили взвешивать пассажиров перед полетом

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. В Великобритании авиакомпании могут начать взвешивать пассажиров перед посадкой рейс, чтобы сэкономить на топливе, В Великобритании авиакомпании могут начать взвешивать пассажиров перед посадкой рейс, чтобы сэкономить на топливе, сообщает The Sun.

Имея данные об их весе, перевозчик сможет определить точное количество топлива, необходимое для каждого полета. Чем тяжелее груз, тем выше расход горючего и больше выбросов в атмосферу.

На сегодняшний день авиакомпании используют неточную оценку общего веса: принято считать, что мужчина в среднем весит 88 килограммов, женщина – 70, а ребенок – 35 килограммов. Но этот метод приводит к тому, что при перелетах используется больше топлива, чем нужно.

Нововведение предложила компания, которая специализируется на услугах, связанных с экономией авиационного топлива и сокращением выбросов CO2. Эксперты пояснили, при большинстве рейсов расход топлива увеличивается на 0,3-0,5% из-за веса дополнительного горючего.