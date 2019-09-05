Хайди Клум получила в подарок от мужа кусок Берлинской стены

Сегодня прибыл специальный подарок от моего мужа - кусок Берлинской стены, которая разделяла Восточный и Западный Берлин в течение 28 лет. Мой муж родился за стеной на восточной стороне города за четыре недели до того, как ее разрушили в 1989 году. Это позволило ему расти в Германии, которая была не похожа на страну, в которой росли его родители. Он смог жить в свободе и радости, заниматься творчеством. Каждое утро я буду смотреть на этот прекрасный кусок в своем саду с мыслью, что не нужно строить стены, - написала Хайди Клум.