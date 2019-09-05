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РИА Новости
Культура

Хайди Клум получила в подарок от мужа кусок Берлинской стены

01:55 05.09.2019
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© AP Photo / Invision/Willy SanjuanТом Каулитц и Хайди Клум
Том Каулитц и Хайди Клум
© AP Photo / Invision/Willy Sanjuan
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Немецкая супермодель Хайди Клум разместила в инстаграме пост, в котором рассказала, что ее муж - рок-музыкант Том Каулитц подарил ей кусок Берлинской стены.

Сегодня прибыл специальный подарок от моего мужа - кусок Берлинской стены, которая разделяла Восточный и Западный Берлин в течение 28 лет. Мой муж родился за стеной на восточной стороне города за четыре недели до того, как ее разрушили в 1989 году. Это позволило ему расти в Германии, которая была не похожа на страну, в которой росли его родители. Он смог жить в свободе и радости, заниматься творчеством. Каждое утро я буду смотреть на этот прекрасный кусок в своем саду с мыслью, что не нужно строить стены, - написала Хайди Клум.

Модель и музыкант из рок-группы Tokio Hotel познакомились в весной 2018 года на съемках телешоу "Топ-модель по-немецки". У них почти сразу завязались романтические отношения, которые они не скрывали. Разница в возрасте (Клум старше Каулица на 16 лет, - Прим.ред.) их тоже не смутила.
В декабре стало известно, что Том сделал своей возлюбленной предложение. В феврале 2019 года они сыграли свадьбу.
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