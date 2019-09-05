Бывшая жена Джеймса Кэмерона рассказала, что их брак был ошибкой

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Актриса Линда Хэмилтон - бывшая жена американского режиссера Джеймса Кэмерона рассказала, что они "ужасно не подходили друг другу", сообщает People.
Эти отношения были загадкой для всех, включая Джима и меня, потому что мы совершенно разные. Думаю, это произошло из-за того, что он влюбился в образ Сары Коннор- прокомментировала Хэмилтон,
Бывшие супруги познакомились в 1991 году на съемках боевика "Терминатор 2: Судный день".
В 1993 году у них родилась дочь Жозефина. Однако свадьбу пара сыграла лишь в 1997 году. Спустя два года Хэмилтон и Кэмерон развелись.
Сейчас актриса живет в Новом Орлеане. Она также снялась в продолжении легендарного боевика о роботах "Терминатор: Темная Судьба", где вновь сыграла Сару Коннор. Фильм должен выйти в конце октября 2019 года.