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РИА Новости
Культура

Бывшая жена Джеймса Кэмерона рассказала, что их брак был ошибкой

03:44 05.09.2019
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© AFP 2019 / Vince Bucci Американская актриса Линда Хэмилтон и Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон
Американская актриса Линда Хэмилтон и Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон
© AFP 2019 / Vince Bucci
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Актриса Линда Хэмилтон - бывшая жена американского режиссера Джеймса Кэмерона рассказала, что они "ужасно не подходили друг другу", сообщает People.

Эти отношения были загадкой для всех, включая Джима и меня, потому что мы совершенно разные. Думаю, это произошло из-за того, что он влюбился в образ Сары Коннор- прокомментировала Хэмилтон,

Бывшие супруги познакомились в 1991 году на съемках боевика "Терминатор 2: Судный день".
В 1993 году у них родилась дочь Жозефина. Однако свадьбу пара сыграла лишь в 1997 году. Спустя два года Хэмилтон и Кэмерон развелись.
Сейчас актриса живет в Новом Орлеане. Она также снялась в продолжении легендарного боевика о роботах "Терминатор: Темная Судьба", где вновь сыграла Сару Коннор. Фильм должен выйти в конце октября 2019 года.
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