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РИА Новости
Восточный экономический форум

Доходы резидентов ТОР на Дальнем Востоке за три года выросли в разы

20:32 04.09.2019 (обновлено: 10:22 06.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНа площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
На площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
На площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Доходы резидентов территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке и свободного порта Владивосток кратно выросли за три года, что говорит об интересе инвесторов и обязывает власти чутко реагировать на вопросы и риски, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
На сессии Восточного экономического форума "Территории опережающего развития и свободный порт Владивосток: настройка преференций" он представил данные комитета Госдумы по росту с 2016 по 2018 год доходов резидентов этих экономических зон с льготным налоговым и административным режимом.
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"Доходы резидентов территорий опережающего развития на Дальнем Востоке выросли с 15,5 миллиарда до 70 миллиардов рублей, а доходы резидентов свободного порта - с 2 миллиардов до 24,5 миллиарда рублей… Это реальные свидетельства интереса инвесторов к предложенным инструментам, и они обязывают нас с особым вниманием относиться к правоприменительной практике и чутко реагировать на возникающие вопросы, новые вызовы и риски", - сказал Харитонов.
По данным Минвостокразвития, в планах резидентов этих зон - вложить в экономику Дальнего Востока 3,2 триллиона рублей и создать 129 тысяч рабочих мест. Уже вложено 440 миллиардов рублей и создано около 30 тысяч рабочих мест.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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1 августа, 08:08РИА Новости
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Восточный экономический форумДальний ВостокНиколай ХаритоновВладивостокЭкономика
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