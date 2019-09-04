Доходы резидентов ТОР на Дальнем Востоке за три года выросли в разы

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Доходы резидентов территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке и свободного порта Владивосток кратно выросли за три года, что говорит об интересе инвесторов и обязывает власти чутко реагировать на вопросы и риски, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

На сессии Восточного экономического форума "Территории опережающего развития и свободный порт Владивосток: настройка преференций" он представил данные комитета Госдумы по росту с 2016 по 2018 год доходов резидентов этих экономических зон с льготным налоговым и административным режимом.

"Доходы резидентов территорий опережающего развития на Дальнем Востоке выросли с 15,5 миллиарда до 70 миллиардов рублей, а доходы резидентов свободного порта - с 2 миллиардов до 24,5 миллиарда рублей… Это реальные свидетельства интереса инвесторов к предложенным инструментам, и они обязывают нас с особым вниманием относиться к правоприменительной практике и чутко реагировать на возникающие вопросы, новые вызовы и риски", - сказал Харитонов.

По данным Минвостокразвития, в планах резидентов этих зон - вложить в экономику Дальнего Востока 3,2 триллиона рублей и создать 129 тысяч рабочих мест. Уже вложено 440 миллиардов рублей и создано около 30 тысяч рабочих мест.