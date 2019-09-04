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Календарь праздников - Религия и мировоззрение

5 сентября: память святого Иринея Лионского

10:00 04.09.2019 (обновлено: 13:39 05.09.2019)
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Религиозные праздники 5 сентября
Святой Ириней Лионский
О его жизни до принятия сана известно немного. По рождению Иериней был греком из Смирны (нынешний Мзмир в Турции) из христианской семьи. Он получил блестящее образование, изучал поэзию, философию, риторику и все остальные науки, которые считались необходимыми для светского юноши. А его духовным наставником был ученик апостола Иоанна Богослова святитель Поликарп Смирнский.
Около 160 года учитель отправил его проповедовать христианство в Галлию. Там в Лугдунуме (Лионе) была в то время цветущая христианская церковь, которую возглавлял епископ Пофин. Ириней, став священником, с энтузиазмом взялся за помощь престарелому архиерею.
А через год императором стал Марк Аврелий и на христиан начались жесточайшие гонения. Философ-стоик, проповедовавший умеренность, предпочитавший за любое преступление назначать наказание меньшее, чем положено по закону, император был убежден, что "цель разумного существа – подчиняться законам и древнейшему государственному устройству" и никакое отделение себя от государственных интересов недопустимо. Всякое стремление к индивидуальной свободе, будь то в общественной жизни, или в религии, было в его глазах тяжелейшим государственным преступлением.
Христиане же считали себя гражданами нового религиозного общества, не имевшего ничего общего с религиозным устройством и направлением государства римского, и за это должны были расплачиваться своей кровью, своей жизнью.
Как это выглядело на практике, рассказывают мученические акты Лионских и Вьеннских христиан в Галлии. В них говорится: "Мало того, что для нас закрыт был в ход в дома, бани, народные площади, нам нельзя было показываться в каком бы то ни было месте". Народ неистовствовал. Христиан били, в них бросали камни, их грабили, бросали в тюрьму, пытали, вынуждая к отречению от своей веры, но и отрекшихся на волю не выпускали.
Не удивительно, что в такой обстановке среди христиан, живших в постоянном ожидании скорой мученической кончины, стал чрезвычайно популярен проповедник Монтан, возвещавший близость второго пришествия Христова и призывавший в преддверии конца света к крайней аскезе. Когда последователи его появились и в Риме, папа Елевферий решил было разорвать с ними общение как с еретиками, но не те были времена, чтобы дробить церковь, и в 177 году лионские исповедники написали римскому епископу послание с просьбой отнестись к инакомыслящим более терпимо. Доставить его в Рим поручили пресвитеру Иринею. Это спасло ему жизнь – пока он выполнял возложенную на него миссию, Лионского епископа Пофина казнили.
Когда Ириней вернулся в Лион, епископом избрали его. Достоверных исторических сведений о его управлении Лионской кафедрой нет, равно как и об обстоятельствах его смерти: согласно житию, он примерно в 202 году был "усечен мечом""за исповедание веры во время гонений императора Луция Септимия Севера.
Главное, что осталось после Иринея Лионского – его богословские труды, оказавшие огромное влияние на формирование всей христианской апологетики.
Он первым признал каноническими все четыре Евангелия, вошедшие в окончательный свод Нового Завета, впервые сравнил Еву с Девой Марией, противопоставляя непослушание и неверие первой и смирение и доверие второй. Но главной его темой было учение о спасении и о действии Бога в истории. Споря с гностиками, утверждавшими, что Бог проявляет себя в виде неких эонов и эманаций через демиурга, Ириней Лионский сформулировал учение о Сыне и Святом Духе как о "двух руках Бога", обосновав неделимость Святой Троицы. Он писал о том, что Бог, создав мир непрерывно следит за его развитием, что суть истории – постепенное "духовное возрастание или созревание" человечества, что мир был предназначен Богом для того, чтобы человек, принимая моральные решения, возрастал и совершенствовался.
Полностью в древнем, известном еще Тертуллиану, латинском переводе сохранилось главное его сочинение — Adversus Haereses ("Против ересей"), изданное Эразмом Роттердамским в 1526 году.
Святителя Иринея Лионского в равной мере почитают и православные, и католики.
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