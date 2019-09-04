ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе Восточного экономического форума.
Титов опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что передал в администрацию президента предложение вывести экономические преступления из-под статьи 210 УК РФ о преступном сообществе.
Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а позже была опубликована на сайте ria.ru.
Затем Титов был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".
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Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.