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РИА Новости
Восточный экономический форум

Борис Титов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

09:45 04.09.2019 (обновлено: 05:38 05.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе Восточного экономического форума.
Титов опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что передал в администрацию президента предложение вывести экономические преступления из-под статьи 210 УК РФ о преступном сообществе.
Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а позже была опубликована на сайте ria.ru.
Затем Титов был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".
Заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев и министр экономического развития РФ Максим Орешкин на стенде МИА Россия сегодня на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Вчера, 09:30Восточный экономический форум
Максим Орешкин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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