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РИА Новости

Соловьев предсказал новые войны на территории Украины

23:43 04.09.2019 (обновлено: 05:46 05.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Соловьев
Телеведущий Владимир Соловьев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Украинская власть в будущем может столкнуться с новыми гражданскими конфликтами, заявил телеведущий Владимир Соловьев во время своей авторской передачи на телеканале "Россия 1".
По его словам, нынешняя украинская администрация ведет страну "путем России девяностых", что отрицательно сказывается на экономике ряда областей. Кроме того, борьба действующего президента Владимира Зеленского с контрабандой также может вызвать недовольство некоторых регионов, добавил журналист.
"Вы сейчас довели до обнищания ряд областей, забрав у них "контрабас". А там серьезные люди с серьезным оружием. И они скажут: "А зачем нам такая Украина?". И вы будете бороться уже с ними", — отметил Соловьев.
Как считает телеведущий, украинской власти придется "забыть о Донбассе", чтобы урегулировать другие, более серьезные конфликты.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
4 июля, 19:56РИА Новости
Соловьев предрек украинскому политологу жизнь в канаве без российских шоу
"У вас другие войны будут на территории!" — сказал журналист.
Весной 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. Вопрос урегулирования ситуации на юго-востоке страны обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако столкновения между сторонами до сих пор продолжаются.
Владимир Зеленский не раз подчеркивал, что его ключевая задача на посту президента Украины заключается в прекращении гражданского конфликта в Донбассе. При этом, по словам полпреда России Бориса Грызлова, новые власти в Киеве не реализуют свои обещания о мире.
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Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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ДонбассСоловьев Владимир (журналист)Владимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Соловьев журналист??? Это даже уже не смешно
5 сентября, 00:44
mdmiguel dios
12917204170
Значит ещё лет на 10 будет работа у него
5 сентября, 00:30
Антуан Антошечкин
466822237
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