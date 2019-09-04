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РИА Новости

Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным

23:39 04.09.2019 (обновлено: 23:47 04.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники марша вышиванок в Киеве. 19 мая 2018
Участники марша вышиванок в Киеве. 19 мая 2018
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Бывший посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность. Об этом он сообщил в интервью интернет-телеканалу ITON-TV.
"Украине — нынешней, новой — пришлось из ничего создавать государство", — сказал он.
Маген отметил, что до этого "никакой Украины не было". Дипломат подчеркнул, что независимость страны нельзя обеспечить простым принятием акта о "незалежности".
Бывший посол считает, что Киев все еще находится на стадии отстаивания независимости, однако у него есть потенциал.
Цви Маген был послом Израиля на Украине и по совместительству в Молдавии с 1993-го по 1998 год. В 1999-м он работал в дипмиссии в России.
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ИзраильУкраина
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Black Scorpion
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Ярослав Погодин
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