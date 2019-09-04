Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Бывший посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность. Об этом он сообщил в интервью интернет-телеканалу Бывший посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность. Об этом он сообщил в интервью интернет-телеканалу ITON-TV

"Украине — нынешней, новой — пришлось из ничего создавать государство", — сказал он.

Маген отметил, что до этого "никакой Украины не было". Дипломат подчеркнул, что независимость страны нельзя обеспечить простым принятием акта о "незалежности".

Бывший посол считает, что Киев все еще находится на стадии отстаивания независимости, однако у него есть потенциал.