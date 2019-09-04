Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Бывший посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность. Об этом он сообщил в интервью интернет-телеканалу ITON-TV.
"Украине — нынешней, новой — пришлось из ничего создавать государство", — сказал он.
Маген отметил, что до этого "никакой Украины не было". Дипломат подчеркнул, что независимость страны нельзя обеспечить простым принятием акта о "незалежности".
Бывший посол считает, что Киев все еще находится на стадии отстаивания независимости, однако у него есть потенциал.
Цви Маген был послом Израиля на Украине и по совместительству в Молдавии с 1993-го по 1998 год. В 1999-м он работал в дипмиссии в России.