Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T12:22Z
https://ria.ru/20190904/1558318979.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155172/96/1551729647_0:9:1597:907_1036x0_80_0_0_769984b585efaf7d3fb7431956b61a04.jpg
РИА Новости

Огневые испытания самого мощного ракетного двигателя пройдут в декабре

23:38 04.09.2019 (обновлено: 12:22 05.09.2019)
4711
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРакета-носитель среднего класса "Союз-5" ("Иртыш"), оснащенная двигателем РД-171МВ
Ракета-носитель среднего класса Союз-5 (Иртыш), оснащенная двигателем РД-171МВ
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Огневые испытания самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ, предназначенного для первой ступени новой ракеты-носителя "Союз-5" и сверхтяжёлой ракеты "Енисей", планируются в декабре, сообщил главный конструктор НПО "Энергомаш" Петр Левочкин.
Первый пуск ракеты "Союз-5" с космодрома Байконур планируется в 2022 году, сверхтяжелой ракеты "Енисей" с космодрома Восточный - в 2028 году.
"Начало огневых испытаний у нас запланировано на декабрь - первого доводочного двигателя", - сказал Левочкин в видео, размещённом в YouTube-канале "Роскосмос ТВ".
По его словам, в конце апреля НПО "Энергомаш" поставило в Ракетно-космический центр "Прогресс" макет двигателя для динамических испытаний в составе первой ступени ракеты "Союз-5".
Сотрудники во время сборки ракетного двигателя РД-180 в цехе НПО Энергомаш
1 сентября, 03:03РИА Новости
"Роскосмос" начал производство самых мощных ракетных двигателей
"Поставка двигателя для (огневых) испытаний в составе ступени, такие испытания проводятся в НИЦ РКП (Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности - ред.), система управления проверяется, в феврале ожидается", - добавил конструктор.
В августе генеральный директор предприятия Игорь Арбузов сообщил, что в 2021 году будет поставлен первый двигатель для летных испытаний в составе ракеты "Союз-5". Предполагается, что первый пуск "Союза-5" состоится в ноябре 2022 года.
Разработка новой российской ракеты среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") взамен производимой на Украине ракеты "Зенит" началась в 2016 году. На первой ступени "Союза-5" планируется использовать двигатель РД-171МВ - модернизированный двигатель от первой ступени ракеты "Зенит", на второй - два РД-0124МС - модернизированные двигатели от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" вместо производимых на Украине двигателей РД-120 для "Зенита".
Вид Земли с МКС
29 августа, 03:40РИА Новости
В "Роскосмосе" признали реализуемость проекта по запуску туристов в космос
В июле 2018 года "Роскосмос" заключил государственный контракт с Ракетно-космической корпорацией "Энергия" (головной разработчик ракеты "Союз-5") на сумму 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5". В рамках летных испытаний в 2022-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить четыре пуска "Союза-5". В первом пуске, запланированном на 2022 год, ракета "Союз-5" полетит с разгонным блоком ДМ и макетом космического аппарата. В 2023 году намечается пуск с пилотируемым транспортным кораблем нового поколения "Федерация" в беспилотном режиме, в 2024 году - в пилотируемом режиме. Ракета "Союз-5" будет производиться в Ракетно-космическом центре "Прогресс".
Российско-казахстанский ракетно-космический комплекс "Байтерек" создается на космодроме Байконур и включает разрабатываемую Россией ракету "Союз-5" и модернизируемый Казахстаном стартовый комплекс ракеты "Зенит". Ранее сообщалось, что казахстанская сторона заплатит 314 миллионов долларов за модернизацию стартового комплекса, что составит четверть от общей суммы создания комплекса "Байтерек".
НПО "Энергомаш" производит жидкостные ракетные двигатели РД-191 для ракеты-носителя "Ангара", РД-180 для американской ракеты Atlas-5, РД-181 для американской ракеты Antares. В настоящее время предприятие создает двигатель РД-171МВ для новой ракеты "Союз-5" ("Иртыш").
4613222
Обсудить 2
Петр ЛевочкинИгорь АрбузовЭнергомашКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)СоюзРоскосмосРоссия
Рекомендуем
Атомный ледокол Ямал
Приплыли: Запад пытается заблокировать Северный морской путь
РИА
Новости
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума — 2019
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф призвал отменить школьные экзамены
Восход солнца на реке Волге в Тверской области
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
Лента
новостей
Международная космическая станция
На МКС не хватает места для хранения грузов
Антропоморфный робот Skybot F-850 на борту МКС
Космонавт Скворцов на МКС включил "Федора" перед спуском на Землю
Президент РФ Владимир Путин выступает во время российско-индийских переговоров на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Путин в пятницу проведет совещание на космодроме "Восточный"
Вячеслав Мясников и Андрей Рожков
Звезды "Уральских пельменей" объявили о последнем туре после раскола
Певец Бедрос Киркоров. Архив
Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
Директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков
Сердюков анонсировал возможную масштабную реформу в авиастроении
Штурмовик Су-25
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Транспортировка ракеты-носителя Союз-ФГ
Ракету "Союз" с украинскими комплектующими готовят к пуску с Байконура
Вертолет МИ-8
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
Член основного экипажа МКС-59/60 астронавт НАСА Кристина Кук (США)
Первый в истории выход двух женщин в космос может состояться осенью
Президент США Дональд Трамп
Иранский министр призвал Трампа перестать изображать Таноса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:16Авторы снимка черной дыры получили три миллиона долларов
23:10Аксенов посоветовал Зеленскому приехать в Крым и признать выбор его жителей
22:57В СПЧ назвали правильным решение о закупке зарубежных лекарств для детей
22:52Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
Лента новостейМолния