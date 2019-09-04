Огневые испытания самого мощного ракетного двигателя пройдут в декабре

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Огневые испытания самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ, предназначенного для первой ступени новой ракеты-носителя "Союз-5" и сверхтяжёлой ракеты "Енисей", планируются в декабре, сообщил главный конструктор НПО "Энергомаш" Петр Левочкин.
Первый пуск ракеты "Союз-5" с космодрома Байконур планируется в 2022 году, сверхтяжелой ракеты "Енисей" с космодрома Восточный - в 2028 году.
"Начало огневых испытаний у нас запланировано на декабрь - первого доводочного двигателя", - сказал Левочкин в видео, размещённом в YouTube-канале "Роскосмос ТВ".
По его словам, в конце апреля НПО "Энергомаш" поставило в Ракетно-космический центр "Прогресс" макет двигателя для динамических испытаний в составе первой ступени ракеты "Союз-5".
"Поставка двигателя для (огневых) испытаний в составе ступени, такие испытания проводятся в НИЦ РКП (Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности - ред.), система управления проверяется, в феврале ожидается", - добавил конструктор.
В августе генеральный директор предприятия Игорь Арбузов сообщил, что в 2021 году будет поставлен первый двигатель для летных испытаний в составе ракеты "Союз-5". Предполагается, что первый пуск "Союза-5" состоится в ноябре 2022 года.
Разработка новой российской ракеты среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") взамен производимой на Украине ракеты "Зенит" началась в 2016 году. На первой ступени "Союза-5" планируется использовать двигатель РД-171МВ - модернизированный двигатель от первой ступени ракеты "Зенит", на второй - два РД-0124МС - модернизированные двигатели от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" вместо производимых на Украине двигателей РД-120 для "Зенита".
В июле 2018 года "Роскосмос" заключил государственный контракт с Ракетно-космической корпорацией "Энергия" (головной разработчик ракеты "Союз-5") на сумму 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5". В рамках летных испытаний в 2022-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить четыре пуска "Союза-5". В первом пуске, запланированном на 2022 год, ракета "Союз-5" полетит с разгонным блоком ДМ и макетом космического аппарата. В 2023 году намечается пуск с пилотируемым транспортным кораблем нового поколения "Федерация" в беспилотном режиме, в 2024 году - в пилотируемом режиме. Ракета "Союз-5" будет производиться в Ракетно-космическом центре "Прогресс".
Российско-казахстанский ракетно-космический комплекс "Байтерек" создается на космодроме Байконур и включает разрабатываемую Россией ракету "Союз-5" и модернизируемый Казахстаном стартовый комплекс ракеты "Зенит". Ранее сообщалось, что казахстанская сторона заплатит 314 миллионов долларов за модернизацию стартового комплекса, что составит четверть от общей суммы создания комплекса "Байтерек".
НПО "Энергомаш" производит жидкостные ракетные двигатели РД-191 для ракеты-носителя "Ангара", РД-180 для американской ракеты Atlas-5, РД-181 для американской ракеты Antares. В настоящее время предприятие создает двигатель РД-171МВ для новой ракеты "Союз-5" ("Иртыш").