Огневые испытания самого мощного ракетного двигателя пройдут в декабре

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Огневые испытания самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ, предназначенного для первой ступени новой ракеты-носителя "Союз-5" и сверхтяжёлой ракеты "Енисей", планируются в декабре, сообщил главный конструктор НПО "Энергомаш" Петр Левочкин.

Первый пуск ракеты "Союз-5" с космодрома Байконур планируется в 2022 году, сверхтяжелой ракеты "Енисей" с космодрома Восточный - в 2028 году.

"Начало огневых испытаний у нас запланировано на декабрь - первого доводочного двигателя", - сказал Левочкин в видео, размещённом в YouTube-канале "Роскосмос ТВ".

По его словам, в конце апреля НПО "Энергомаш" поставило в Ракетно-космический центр "Прогресс" макет двигателя для динамических испытаний в составе первой ступени ракеты "Союз-5".

"Поставка двигателя для (огневых) испытаний в составе ступени, такие испытания проводятся в НИЦ РКП (Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности - ред.), система управления проверяется, в феврале ожидается", - добавил конструктор.

В августе генеральный директор предприятия Игорь Арбузов сообщил, что в 2021 году будет поставлен первый двигатель для летных испытаний в составе ракеты "Союз-5". Предполагается, что первый пуск "Союза-5" состоится в ноябре 2022 года.

Разработка новой российской ракеты среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") взамен производимой на Украине ракеты "Зенит" началась в 2016 году. На первой ступени "Союза-5" планируется использовать двигатель РД-171МВ - модернизированный двигатель от первой ступени ракеты "Зенит", на второй - два РД-0124МС - модернизированные двигатели от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" вместо производимых на Украине двигателей РД-120 для "Зенита".

В июле 2018 года "Роскосмос" заключил государственный контракт с Ракетно-космической корпорацией "Энергия" (головной разработчик ракеты "Союз-5") на сумму 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5". В рамках летных испытаний в 2022-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить четыре пуска "Союза-5". В первом пуске, запланированном на 2022 год, ракета "Союз-5" полетит с разгонным блоком ДМ и макетом космического аппарата. В 2023 году намечается пуск с пилотируемым транспортным кораблем нового поколения "Федерация" в беспилотном режиме, в 2024 году - в пилотируемом режиме. Ракета "Союз-5" будет производиться в Ракетно-космическом центре "Прогресс".

Российско-казахстанский ракетно-космический комплекс "Байтерек" создается на космодроме Байконур и включает разрабатываемую Россией ракету "Союз-5" и модернизируемый Казахстаном стартовый комплекс ракеты "Зенит". Ранее сообщалось, что казахстанская сторона заплатит 314 миллионов долларов за модернизацию стартового комплекса, что составит четверть от общей суммы создания комплекса "Байтерек".