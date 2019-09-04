Новое производство запустили на бумажно-картонной фабрике под Тулой

ТУЛА, 4 сен — РИА Новости. Новое производство открылось в среду на Алексинской бумажно-картонной фабрике в Тульской области, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

"Новое производство – результат активного взаимодействия государства и бизнеса. Инвестиции в проект составили свыше 3,7 миллиарда рублей. Созданы двести высокопроизводительных рабочих мест", – сказал губернатор Алексей Дюмин на открытии первой очереди нового производства по изготовлению гофрокартона и гофроупаковки.

Глава региона отметил, что за годы работы из небольшого завода фабрика выросла в многофункциональный промышленный комплекс, и сегодня по праву считается одним из самых современных предприятий в своей отрасли. Фабрика выпускает высококачественную продукцию и конкурирует с европейскими производителями картона и бумаги.

В свою очередь, Анатолий Штейнберг, председатель наблюдательного совета SFT-Group - компании, инвестировавшей в новое производство, отметил, что в ближайшее время планируется запустить вторую очередь производства. Это позволит предприятию выпускать в год 310 миллионов квадратных метров упаковки для товаров народного потребления. Дополнительно будут созданы сто рабочих мест.