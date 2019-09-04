Глава СПЧ досрочно проголосовал на выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава СПЧ Михаил Федотов досрочно проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы, которые состоятся 8 сентября, однако в будущем надеется воспользоваться электронным голосованием, сообщается на сайте Совета.

"Председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов сегодня досрочно проголосовал на выборах в Московскую городскую думу", - говорится в сообщении.

Как уточняется, в день голосования, 8 сентября, глава Совета будет находиться в Башкирии и работать в составе мониторинговой группы СПЧ, наблюдающей за ходом выборов.

"Я надеюсь, что уже в обозримом будущем мы сможем воспользоваться преимуществом электронного голосования. Тогда я смогу голосовать в тот же день, как и все, вне зависимости от того, в какой точке мира я окажусь", - приводятся на сайте слова Федотова.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Однако позже Мосгорсуд отменил решение об отказе в регистрации выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и ОИК его зарегистрировал. По данным Мосгоризбиркома, по состоянию на 30 августа, в выборах участвуют 229 кандидатов.