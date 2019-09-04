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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Глава СПЧ досрочно проголосовал на выборах в Мосгордуму

23:24 04.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава СПЧ Михаил Федотов
Глава СПЧ Михаил Федотов
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава СПЧ Михаил Федотов досрочно проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы, которые состоятся 8 сентября, однако в будущем надеется воспользоваться электронным голосованием, сообщается на сайте Совета.
"Председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов сегодня досрочно проголосовал на выборах в Московскую городскую думу", - говорится в сообщении.
Как уточняется, в день голосования, 8 сентября, глава Совета будет находиться в Башкирии и работать в составе мониторинговой группы СПЧ, наблюдающей за ходом выборов.
"Я надеюсь, что уже в обозримом будущем мы сможем воспользоваться преимуществом электронного голосования. Тогда я смогу голосовать в тот же день, как и все, вне зависимости от того, в какой точке мира я окажусь", - приводятся на сайте слова Федотова.
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
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Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Однако позже Мосгорсуд отменил решение об отказе в регистрации выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и ОИК его зарегистрировал. По данным Мосгоризбиркома, по состоянию на 30 августа, в выборах участвуют 229 кандидатов.
Выборы в депутаты Мосгордумы, на которых впервые в стране будет реализован эксперимент по проведению электронного голосования, пройдут 8 сентября.
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