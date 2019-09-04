Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T23:19Z
https://ria.ru/20190904/1558318814.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/143140/86/1431408636_0:22:3072:1749_1036x0_80_0_0_6f244f2e2ec119c3c9efc07ccd76ff0b.jpg
РИА Новости

Онкобольной житель Сочи, выселенный на улицу, получил муниципальное жилье

23:19 04.09.2019
2331
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкЖилые дома в Сочи
Жилые дома в Сочи
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 4 сен – РИА Новости. Онкобольной житель Сочи, выселенный из маневренного фонда на улицу, получил муниципальное жилье и предметы первой необходимости, сообщает администрация курорта.
В среду широкий резонанс получила история выселения онкобольного жителя Андрея Мартынова с женой из маневренного фонда пансионата "Нептун" на улицу по решению суда. На защиту семьи встал краснодарский омбудсмен, отправивший запросы в прокуратуру и администрацию курорта с требованием обеспечить жильем людей и дать правовую оценку действиям властей. Уже вечером Мартынов согласился переехать в предоставленное ему по поручению главы города Сочи муниципальное жилье.
"Анатолий Пахомов принял решение пока переселить сочинца в квартиру из муниципального жилого фонда. Уже сегодня вечером он приехал в нее, чтобы оценить новые условия проживания. Семье предоставили предметы первой необходимости, в том числе мебель и постельное белье для сна на первое время", - говорится в сообщении.
Власти поясняли, что самовольно возведенный дом супругов был снесен по решению суда еще в 2010 году. И, несмотря на то, что они не обладали правами на землю, власти предложили супругам три земельных участка, работу в муниципальной организации с предоставлением общежития, но получили отказы. Тогда в 2011 году их поселили в маневренный фонд пансионата. При этом исполнительные листы о выселении семьи из пансионата "Нептун" были направлены в Адлерский районный отдел судебных приставов города Сочи еще в октябре 2016 года. Но, по словам Мартынова, они продолжали жить в пансионате с 2016 года без света и воды.
Автомобиль скорой помощи
Вчера, 16:19РИА Новости
Онкобольной житель Сочи, выселенный на улицу, отказался от госпитализации
Уточняется, что Андрей Мартынов и его супруга не относятся к льготным категориям граждан, тем не менее, власти города ищут законный путь решения трудного вопроса.
"Мы приступили к решению вопроса обеспечения жилым помещением Андрея Мартынова, поскольку самостоятельно из сложившейся ситуации ему не выбраться. Нам понадобится несколько дней, чтобы решить все по закону, однако уже сегодня у Мартынова есть крыша над головой", - цитируются в сообщении слова заместителя главы города Сочи Марины Бралюк.
27134214
Обсудить 1
Анатолий ПахомовСочиОбщество
Рекомендуем
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Ленинградской области столкнулись поезд и автомобиль, есть жертвы
РИА
Новости
Участники марша вышиванок в Киеве. 19 мая 2018
Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Лавров отказался считать Китай старшим братом для России
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Лента
новостей
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф призвал отменить школьные экзамены
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО в Эстонии
В расследовании о спецназе США у границ России нашли странности
Автомобиль скорой помощи
Онкобольной житель Сочи, выселенный на улицу, отказался от госпитализации
Певец Бедрос Киркоров. Архив
Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
Мыс Краб острова Шикотан Сахалинской области
Япония сделает России представление из-за открытия рыбзавода на Курилах
Деньги
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Флаги ЕС
Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей
Самолет авиакомпании EasyJet в аэропорту Манчестера
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Штурмовик Су-25
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
В Екатеринбурге на Красу Росгвардии напал автохам
Участник инцидента с "Красой Росгвардии" изложил свою версию событий
Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о терактах 11 сентября
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:10Аксенов посоветовал Зеленскому приехать в Крым и признать выбор его жителей
22:57В СПЧ назвали правильным решение о закупке зарубежных лекарств для детей
22:52Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
21:01Сбивший подростков под Владимиром водитель BMW часто превышал скорость
Лента новостейМолния