Онкобольной житель Сочи, выселенный на улицу, получил муниципальное жилье

СОЧИ, 4 сен – РИА Новости. Онкобольной житель Сочи, выселенный из маневренного фонда на улицу, получил муниципальное жилье и предметы первой необходимости, сообщает администрация курорта.

В среду широкий резонанс получила история выселения онкобольного жителя Андрея Мартынова с женой из маневренного фонда пансионата "Нептун" на улицу по решению суда. На защиту семьи встал краснодарский омбудсмен, отправивший запросы в прокуратуру и администрацию курорта с требованием обеспечить жильем людей и дать правовую оценку действиям властей. Уже вечером Мартынов согласился переехать в предоставленное ему по поручению главы города Сочи муниципальное жилье.

"Анатолий Пахомов принял решение пока переселить сочинца в квартиру из муниципального жилого фонда. Уже сегодня вечером он приехал в нее, чтобы оценить новые условия проживания. Семье предоставили предметы первой необходимости, в том числе мебель и постельное белье для сна на первое время", - говорится в сообщении.

Власти поясняли, что самовольно возведенный дом супругов был снесен по решению суда еще в 2010 году. И, несмотря на то, что они не обладали правами на землю, власти предложили супругам три земельных участка, работу в муниципальной организации с предоставлением общежития, но получили отказы. Тогда в 2011 году их поселили в маневренный фонд пансионата. При этом исполнительные листы о выселении семьи из пансионата "Нептун" были направлены в Адлерский районный отдел судебных приставов города Сочи еще в октябре 2016 года. Но, по словам Мартынова, они продолжали жить в пансионате с 2016 года без света и воды.

Уточняется, что Андрей Мартынов и его супруга не относятся к льготным категориям граждан, тем не менее, власти города ищут законный путь решения трудного вопроса.