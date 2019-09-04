В расследовании о спецназе США у границ России нашли странности

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Журналисты RT указали на несоответствия в "расследовании" эстонского телеканала о постоянном присутствии в стране секретной базы для подготовки сил спецназа США. Об этом пишет телеграм-канал RT.
В публикации отмечается, что отчет о выделении Вашингтоном 15,7 миллиона долларов Таллину на нужды "специфического объекта" находится в открытом доступе. Эстонские журналисты утверждают, что им удалось обнаружить эту базу, но раскрывать ее местонахождение они не имеют права.
Тем удивительнее то, что телевизионщикам позволили снять на видео фасад "секретного" объекта, сообщает RT. Кроме того, американский полковник Кевин Стрингер охотно прокомментировал обнаружение спецназа. Военный рассказал, что американцы находятся на этой базе с 2014 года.
"Что-то подсказывает, что "расследование" одобрено Пентагоном", — говорится в публикации RT.