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РИА Новости

В расследовании о спецназе США у границ России нашли странности

23:33 04.09.2019 (обновлено: 08:23 05.09.2019)
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© Фото : U.S. Marine Corps / Gunnery Sgt. Clinton FirstbrookВоеннослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО в Эстонии
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО в Эстонии
© Фото : U.S. Marine Corps / Gunnery Sgt. Clinton Firstbrook
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Журналисты RT указали на несоответствия в "расследовании" эстонского телеканала о постоянном присутствии в стране секретной базы для подготовки сил спецназа США. Об этом пишет телеграм-канал RT.
В публикации отмечается, что отчет о выделении Вашингтоном 15,7 миллиона долларов Таллину на нужды "специфического объекта" находится в открытом доступе. Эстонские журналисты утверждают, что им удалось обнаружить эту базу, но раскрывать ее местонахождение они не имеют права.
Тем удивительнее то, что телевизионщикам позволили снять на видео фасад "секретного" объекта, сообщает RT. Кроме того, американский полковник Кевин Стрингер охотно прокомментировал обнаружение спецназа. Военный рассказал, что американцы находятся на этой базе с 2014 года.
"Что-то подсказывает, что "расследование" одобрено Пентагоном", — говорится в публикации RT.
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ЭстонияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Их туда послали, типа - Эстония теперь крутая. Ждали, ждали, когда их рассекретят, чтобы показаться, а наши и в ус не дуют, решили сами рассекретиться, Сколько ж можно ждать?
5 сентября, 00:07
Александр Невский
25710001
Пужают Россию, а она никак на войну не приходит )))))))
5 сентября, 00:13
Сергей Николаевич
33410002
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