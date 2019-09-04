В расследовании о спецназе США у границ России нашли странности

В публикации отмечается, что отчет о выделении Вашингтоном 15,7 миллиона долларов Таллину на нужды "специфического объекта" находится в открытом доступе. Эстонские журналисты утверждают, что им удалось обнаружить эту базу, но раскрывать ее местонахождение они не имеют права.