Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T04:37Z
https://ria.ru/20190904/1558318579.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155820/98/1558209832_0:199:2845:1799_1036x0_80_0_0_fca7aa1b8af9ed279a0d48c77ce8dad1.jpg
РИА Новости

Источник рассказал о погибших на Ставрополье пилотах Су-25

22:50 04.09.2019 (обновлено: 04:37 05.09.2019)
35574
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСамолет СУ-25
Самолет СУ-25
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Погибшие при крушении учебно-боевого штурмовика Су-25 в Ставропольском крае офицеры были опытными летчиками, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Штурмовик Су-25УБ потерпел во вторник аварию в Ставропольском крае. Самолет выполнял полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности. По данным экстренных служб региона, авиакатастрофа произошла ориентировочно в 38 километрах юго-западнее Буденновска, воздушное судно при столкновении с землей взорвалось и было полностью разрушено. Оба пилота погибли.
"Оба опытные летчики - один майор, второй - капитан, инструктор", - сказал собеседник. Он добавил, что на месте работает специальная комиссия, которая установит причины происшествия.
Штурмовик Су-25
Вчера, 13:43РИА Новости
В экстренных службах рассказали о состоянии "черных ящиков" упавшего Су-25
332175623
Крушение Су-25 на СтавропольеСу-25РоссияСтавропольский крайБезопасностьПроисшествия
Рекомендуем
Штурмовик Су-25
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
РИА
Новости
Деньги
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф призвал отменить школьные экзамены
Певец Бедрос Киркоров. Архив
Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
Лента
новостей
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО в Эстонии
В расследовании о спецназе США у границ России нашли странности
Восход солнца на реке Волге в Тверской области
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
Атомный ледокол Ямал
Приплыли: Запад пытается заблокировать Северный морской путь
Су-25
Тела пилотов рухнувшего на Ставрополье Су-25 могут находиться в кабине
Вертолет МИ-8
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
В Болгарии экс-министр осудил позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Консульство Саудовской Аравии в Стамбуле
В Турции мужчина убил украинку после близости
Директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков
Сердюков анонсировал возможную масштабную реформу в авиастроении
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума — 2019
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
Вячеслав Мясников и Андрей Рожков
Звезды "Уральских пельменей" объявили о последнем туре после раскола
Мыс Краб острова Шикотан Сахалинской области
Япония сделает России представление из-за открытия рыбзавода на Курилах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:16Авторы снимка черной дыры получили три миллиона долларов
23:10Аксенов посоветовал Зеленскому приехать в Крым и признать выбор его жителей
22:57В СПЧ назвали правильным решение о закупке зарубежных лекарств для детей
22:52Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
Лента новостейМолния