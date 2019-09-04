Источник рассказал о погибших на Ставрополье пилотах Су-25

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Погибшие при крушении учебно-боевого штурмовика Су-25 в Ставропольском крае офицеры были опытными летчиками, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Штурмовик Су-25УБ потерпел во вторник аварию в Ставропольском крае. Самолет выполнял полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности. По данным экстренных служб региона, авиакатастрофа произошла ориентировочно в 38 километрах юго-западнее Буденновска, воздушное судно при столкновении с землей взорвалось и было полностью разрушено. Оба пилота погибли.