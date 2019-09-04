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РИА Новости

Власти Ирана отпустили часть экипажа Stena Impero

22:42 04.09.2019 (обновлено: 22:53 04.09.2019)
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© AP Photo / Tasnim News AgencyТанкер Stena Impero
Танкер Stena Impero
© AP Photo / Tasnim News Agency
СТОКГОЛЬМ, 4 сен - РИА Новости. Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём сообщила, что власти Ирана освободили нескольких моряков с задержанного в июле шведского танкера Stena Impero.
"С облегчением отмечаем освобождение части экипажа танкера Stena Impero, принадлежащего шведской компании и шедшего под британским флагом. Ждем с нетерпением освобождения остальной части команды. Это было одной из тем моих переговоров с главой МИД Ирана Мохаммедом Джавадом Зарифом. Диалог - мощный политический инструмент", - написала Валльстрём в своем аккаунте в Twitter.
Ранее в среду официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что семь членов экипажа британского танкера Stena Impero смогут покинуть Иран. Среди них есть один россиянин, уточнили в посольстве РФ в Тегеране. На судне остается минимум членов экипажа, что необходимо чтобы танкер мог выйти в море.
Обострение в районе Персидского залива началось после того, как вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера состоит из 23 человек. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.
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