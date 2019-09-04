Власти Ирана отпустили часть экипажа Stena Impero

Ранее в среду официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что семь членов экипажа британского танкера Stena Impero смогут покинуть Иран. Среди них есть один россиянин, уточнили в посольстве РФ в Тегеране. На судне остается минимум членов экипажа, что необходимо чтобы танкер мог выйти в море.

Обострение в районе Персидского залива началось после того, как вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера состоит из 23 человек. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.