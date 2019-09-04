В ДНР считают приглашение представителей России в СЦКК уловкой Киева

ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Вернуть представителей РФ в состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) - это очередная уловка Киева по втягиванию России в конфликт в Донбассе, сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.
Ранее пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что представители Киева на заседании контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в Минске предложили РФ вернуться к работе в СЦКК.
"Желание Киева вернуть представителей РФ в СЦКК - это очередной повод втянуть РФ как сторону конфликта, которой она не является. Это очередная уловка украинской стороны", - сказал Якубов.
Кроме того, он напомнил, при каких обстоятельствах офицерам РФ пришлось остановить работу в центре.
"Именно представители Украины создали условия, которые не позволяли представителям РФ в СЦКК вести полноценно мониторинг и выполнять все задачи совместного центра. Киеву нужно понять, что необходимо искать не посредников и виноватых, а вести прямой диалог и взаимодействовать с нами, тем более что такой продуктивный опыт в рамках СЦКК уже имеется", - сказал Якубов.
В середине декабря 2017 года МИД России сообщил, что российская сторона прекращает работу в рамках СЦКК. В министерстве тогда напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле допускают возвращение российских офицеров в СЦКК, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении и создаст им условия для работы.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru