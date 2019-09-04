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РИА Новости

В ДНР считают приглашение представителей России в СЦКК уловкой Киева

22:21 04.09.2019
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© РИА Новости / Сергей АверинПредставители миссии ОБСЕ и СЦКК попали под обстрел силовиков в селе Коминтерново на юге ДНР. 1 сентября 2019
Представители миссии ОБСЕ и СЦКК попали под обстрел силовиков в селе Коминтерново на юге ДНР. 1 сентября 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Вернуть представителей РФ в состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) - это очередная уловка Киева по втягиванию России в конфликт в Донбассе, сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.
Ранее пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что представители Киева на заседании контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в Минске предложили РФ вернуться к работе в СЦКК.
"Желание Киева вернуть представителей РФ в СЦКК - это очередной повод втянуть РФ как сторону конфликта, которой она не является. Это очередная уловка украинской стороны", - сказал Якубов.
Кроме того, он напомнил, при каких обстоятельствах офицерам РФ пришлось остановить работу в центре.
Представители миссии ОБСЕ и СЦКК попали под обстрел силовиков в селе Коминтерново на юге ДНР. 1 сентября 2019
Вчера, 22:02РИА Новости
В Госдуме считают, что предпосылки для возвращения России в СЦКК есть
"Именно представители Украины создали условия, которые не позволяли представителям РФ в СЦКК вести полноценно мониторинг и выполнять все задачи совместного центра. Киеву нужно понять, что необходимо искать не посредников и виноватых, а вести прямой диалог и взаимодействовать с нами, тем более что такой продуктивный опыт в рамках СЦКК уже имеется", - сказал Якубов.
В середине декабря 2017 года МИД России сообщил, что российская сторона прекращает работу в рамках СЦКК. В министерстве тогда напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле допускают возвращение российских офицеров в СЦКК, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении и создаст им условия для работы.
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Ситуация в ДНР и ЛНРРуслан ЯкубовСЦККДарья ОлиферДНРДонбассЛеонид КучмаРоссияУкраинаВ мире
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