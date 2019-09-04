Роухани рассказал о третьем этапе сокращения ядерных обязательств

ТЕГЕРАН, 4 сен – РИА Новости. Тегеран в рамках третьего этапа сокращения ядерных обязательств отказывается выполнять положения ядерной сделки, касающиеся исследований в сфере атома, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Прямо сейчас я заявляю, что Организация атомной энергии Ирана должна начать третий шаг. Все обязательства, которые указаны в СВПД и касаются исследовательской деятельности и разработок, отложим" - сказал Роухани в эфире государственного телевидения.

По его словам, таким образом Тегеран сможет проводить разработки и исследования, необходимые для новых типов центрифуг, а также будет обогащать уран на том уровне, который необходим стране.

К реализации третьего этапа сокращения ядерных обязательств Иран приступит с пятницы.

Ранее Роухани заявил, что внешне третий этап "не будет потрясать", однако возымеет "исключительный" эффект.