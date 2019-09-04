Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T23:20Z
https://ria.ru/20190904/1558318155.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152639/98/1526399859_0:0:3022:1699_1036x0_80_0_0_1814acd11f151eb3f3c4e78e5057c4d4.jpg
РИА Новости

Роухани рассказал о третьем этапе сокращения ядерных обязательств

22:15 04.09.2019 (обновлено: 23:20 04.09.2019)
616
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 4 сен – РИА Новости. Тегеран в рамках третьего этапа сокращения ядерных обязательств отказывается выполнять положения ядерной сделки, касающиеся исследований в сфере атома, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
"Прямо сейчас я заявляю, что Организация атомной энергии Ирана должна начать третий шаг. Все обязательства, которые указаны в СВПД и касаются исследовательской деятельности и разработок, отложим" - сказал Роухани в эфире государственного телевидения.
По его словам, таким образом Тегеран сможет проводить разработки и исследования, необходимые для новых типов центрифуг, а также будет обогащать уран на том уровне, который необходим стране.
К реализации третьего этапа сокращения ядерных обязательств Иран приступит с пятницы.
Президент Дональд Трамп
Вчера, 20:56РИА Новости
Трамп отверг условия Ирана для начала прямых переговоров
Ранее Роухани заявил, что внешне третий этап "не будет потрясать", однако возымеет "исключительный" эффект.
Совместный всеобъемлющий план действий накладывает определенные ограничения на возможность разработок и использование Ираном как количества, так и типа центрифуг, регламентируя деятельность страны в сфере исследований и разработок.
1500001
Выход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Хасан РоуханиИранВ мире
Популярные комментарии
Единственным виновным в создании Ираном ядерного оружия будет Трамп. он катализировал процесс обогащения урана выше 4,5% и накопления его выше договорных 300 кг.
4 сентября, 22:20
Lud mila
30001227
При этом не стоит не обращать внимание на обещание Трампа, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием. У него есть все необходимое, для того, что бы это обещание воплотить в реальность.
4 сентября, 23:56
Coroner Lemur
1500002
Рекомендуем
Макет главного здания многоцелевого исследовательского реактора МБИР
В Росатоме рассказали о заказах работ на исследовательских реакторах
РИА
Новости
Президент Дональд Трамп
Трамп отверг условия Ирана для начала прямых переговоров
Модельные испытания ледокола проекта 10510 Лидер в ледовом бассейне Крыловского научного центра
Росатом хочет подписать контракт о строительстве атомного ледокола "Лидер"
Президент Ирана Хасан Роухани
Иран даст сторонам ядерной сделки еще два месяца на ее реализацию
Лента
новостей
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
В ЕС выразили обеспокоенность действиями Ирана в отношении СВПД
Указател на место строительства АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции
Лицензию на блока №2 АЭС "Аккую" дадут в ближайшее время, заявили в Анкаре
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров напомнил США, что ДСНВ не затрагивает гиперзвуковое оружие России
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани назвал дату начала третьего этапа сокращения ядерных обязательств
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани пообещал продолжить сотрудничество с МАГАТЭ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже
Джонсон предложил парламенту рассмотреть вопрос о дате внеочередных выборов
Вестминстерский дворец
Палата общин Британии приняла законопроект об отсрочке Brexit
Стенд компании Росатом
"Росатом" продолжит поставки ядерного топлива для реактора в Будапеште
Электропоезд
В России планируют выпускать поезда на водородном топливе
Флаги ЕС
Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
США расширили санкции по Ирану
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:16Авторы снимка черной дыры получили три миллиона долларов
23:10Аксенов посоветовал Зеленскому приехать в Крым и признать выбор его жителей
22:57В СПЧ назвали правильным решение о закупке зарубежных лекарств для детей
22:52Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
Лента новостейМолния