В Госдуме считают, что предпосылки для возвращения России в СЦКК есть

Представители миссии ОБСЕ и СЦКК попали под обстрел силовиков в селе Коминтерново на юге ДНР. 1 сентября 2019

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Предпосылки для возвращения России в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) есть, но это будет зависеть от реальных действий украинской стороны, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Представители Киева на заседании контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в Минске предложили РФ вернуться к работе в СЦКК, сообщила в среду Дарья Олифер - пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы.

"Пока говорить о сроках в этом вопросе достаточно, будем говорить, непросто. Но предпосылки, я думаю, то, что уже договариваются о нормандском формате, уже проходят встречи контактных групп. Это уже говорит, что лёд тронулся", - сказал РИА Новости Швыткин.

Парламентарий подчеркнул, что Россия не является и не являлась стороной конфликта в данной ситуации.

"Пока просматривается определённый оптимизм в этом вопросе, да и вообще в целом. Поэтому (президент Украины Владимир) Зеленский своими действиями должен показать не просто стремления, а реальные действия, которые должны привести к выстраиванию конструктивного диалога в целом", - добавил депутат.