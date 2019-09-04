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РИА Новости

В Госдуме считают, что предпосылки для возвращения России в СЦКК есть

22:02 04.09.2019
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© РИА Новости / Сергей АверинПредставители миссии ОБСЕ и СЦКК попали под обстрел силовиков в селе Коминтерново на юге ДНР. 1 сентября 2019
Представители миссии ОБСЕ и СЦКК попали под обстрел силовиков в селе Коминтерново на юге ДНР. 1 сентября 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Предпосылки для возвращения России в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) есть, но это будет зависеть от реальных действий украинской стороны, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Представители Киева на заседании контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в Минске предложили РФ вернуться к работе в СЦКК, сообщила в среду Дарья Олифер - пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы.
"Пока говорить о сроках в этом вопросе достаточно, будем говорить, непросто. Но предпосылки, я думаю, то, что уже договариваются о нормандском формате, уже проходят встречи контактных групп. Это уже говорит, что лёд тронулся", - сказал РИА Новости Швыткин.
Парламентарий подчеркнул, что Россия не является и не являлась стороной конфликта в данной ситуации.
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"Пока просматривается определённый оптимизм в этом вопросе, да и вообще в целом. Поэтому (президент Украины Владимир) Зеленский своими действиями должен показать не просто стремления, а реальные действия, которые должны привести к выстраиванию конструктивного диалога в целом", - добавил депутат.
В середине декабря 2017 года МИД России сообщил, что российская сторона прекращает работу в рамках СЦКК. В министерстве тогда напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле допускают возвращение российских офицеров в СЦКК, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении и создаст им условия для работы.
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