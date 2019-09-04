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РИА Новости

Роухани назвал дату начала третьего этапа сокращения ядерных обязательств

21:53 04.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ТЕГЕРАН, 4 сен – РИА Новости. Иран 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения ядерных обязательств, так как желаемые результаты не достигнуты, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.
"Поскольку мы не достигли желаемых результатов, третий шаг (по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки – ред.) предпримем послезавтра", - сказал Роухани в эфире государственного телевидения.
Президент Ирана Хасан Роухани
Вчера, 10:55РИА Новости
Роухани предупредил об эффекте нового этапа сокращения ядерных обязательств
В годовщину выхода США из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе) Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
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Выход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Хасан РоуханиИранВ мире
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