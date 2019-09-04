Роухани назвал дату начала третьего этапа сокращения ядерных обязательств

"Поскольку мы не достигли желаемых результатов, третий шаг (по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки – ред.) предпримем послезавтра", - сказал Роухани в эфире государственного телевидения.

В годовщину выхода США из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе) Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).