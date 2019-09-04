В Совфеде оценили приглашение России к работе в СЦКК

ОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Сенатор от Крыма Сергей Цеков положительно оценил инициативу Киева, предложившего России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК), отметив, что это шаг вперед в мирном урегулировании в регионе.

Россия вышла из состава Совместного центра в 2017 году из-за невозможности Украины обеспечить безопасные условия работы российским представителям.

"Известно, что киевская сторона не создала необходимых условий для безопасной работы наших представителей в Центре, бойкотировала их деятельность", - сказал Цеков РИА Новости в среду.

По его словам, то, что Киев вновь поднял вопрос об участии России в работе СЦКК - это "хорошее предложение, шаг вперед в мирном урегулировании на Донбассе".