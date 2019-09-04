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РИА Новости

В Совфеде оценили приглашение России к работе в СЦКК

21:50 04.09.2019
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© РИА Новости / Сергей АверинПредставители миссии ОБСЕ и СЦКК в Донбассе
Представители миссии ОБСЕ и СЦКК в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
ОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Сенатор от Крыма Сергей Цеков положительно оценил инициативу Киева, предложившего России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК), отметив, что это шаг вперед в мирном урегулировании в регионе.
Россия вышла из состава Совместного центра в 2017 году из-за невозможности Украины обеспечить безопасные условия работы российским представителям.
"Известно, что киевская сторона не создала необходимых условий для безопасной работы наших представителей в Центре, бойкотировала их деятельность", - сказал Цеков РИА Новости в среду.
По его словам, то, что Киев вновь поднял вопрос об участии России в работе СЦКК - это "хорошее предложение, шаг вперед в мирном урегулировании на Донбассе".
По мнению законодателя, нужно тщательно обсудить эту инициативу и при создании всех условий для полноценной и безопасной работы представителей РФ можно вернуться к деятельности в рамках Совместного центра. Цеков подчеркнул, что "самое главное сегодня - прекратить огонь на Донбассе".
Представители инспекции ОБСЕ в Донецке
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонбассРоссияУкраинаВ мире
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