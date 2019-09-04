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РИА Новости

Фотограф Линдберг был выдающимся человеком, считает Водянова

21:26 04.09.2019
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© AP Photo / Martin MeissnerНемецкий фотограф Питер Линдберг
Немецкий фотограф Питер Линдберг
© AP Photo / Martin Meissner
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг был выдающимся человеком, он всегда будет жить в наших сердцах, написала на странице в Instagram российская модель Наталья Водянова, которая работала с мастером.
Линдберг скончался на 75-м году жизни 3 сентября.
"Вы должны были знать его, чтоб понять, насколько сердечным, глубоко чувствительным и выдающимся он был... Петер всегда будет жить в наших сердцах и через свои замечательные работы. Тебя будет ужасно не хватать", - написала Водянова.
Петер Линдберг родился в польском городе Лешно 23 ноября 1944 года, вырос в ФРГ. В 1978 году он переехал в Париж, где стала развиваться его карьера. Фотограф работал с известными топ-моделями и актрисами, среди которых Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Стефани Сеймур, Татьяна Сорокко, Наталья Водянова и другие. Линдберг также работал над совместными проектами с такими модельерами, как Карл Лагерфельд и Джорджо Армани.
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Питер ЛиндбергГерманияНаталья ВодяноваВ мире
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