Фотограф Линдберг был выдающимся человеком, считает Водянова

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг был выдающимся человеком, он всегда будет жить в наших сердцах, написала на странице в Instagram российская модель Наталья Водянова, которая работала с мастером.

Линдберг скончался на 75-м году жизни 3 сентября.

"Вы должны были знать его, чтоб понять, насколько сердечным, глубоко чувствительным и выдающимся он был... Петер всегда будет жить в наших сердцах и через свои замечательные работы. Тебя будет ужасно не хватать", - написала Водянова.