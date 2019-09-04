Совбез позитивно оценил предложения спецпредставителя ООН по Ливии

ООН, 4 сен – РИА Новости. Члены Совбеза позитивно оценили предложения спецпредставителя генсека ООН по Ливии Гассана Саламе, в том числе по расширению мандата миссии ооновцев в этой стране, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Ранее на заседании Совбеза Саламе призвал внести дополнительное положение в мандат Миссии организации по поддержке в Ливии (МООНПЛ). Саламе предлагает, чтобы новое положение позволило Миссии оказывать масштабную поддержку сторонам в вопросе прекращения огня или в свете любой другой формы перемирия в соответствии с договоренностями двух сторон.

"Предложения были восприняты позитивно. Не уверен, что в ближайшем будущем мы сможем решить этот вопрос полностью, но конечно, посыл Саламе был услышан и будет учтен в том, что касается его мнения о том, что мандат Миссии не позволяет на данный момент им исполнять обязанности, которые бы они хотели исполнять", - сказал Небензя по итогам заседания Совбеза.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли Россия предложение Саламе по расширению мандата ооновцев в Ливии, постпред сказал: "Нам надо посмотреть, в какой форме мы могли бы укрепить Миссию, чтобы она смогла исполнять свои обязанности более эффективно".

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные ПНС в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.