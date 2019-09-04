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РИА Новости

Совбез позитивно оценил предложения спецпредставителя ООН по Ливии

21:20 04.09.2019
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Триполи, Ливия
Вид города Триполи, Ливия
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
ООН, 4 сен – РИА Новости. Члены Совбеза позитивно оценили предложения спецпредставителя генсека ООН по Ливии Гассана Саламе, в том числе по расширению мандата миссии ооновцев в этой стране, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Ранее на заседании Совбеза Саламе призвал внести дополнительное положение в мандат Миссии организации по поддержке в Ливии (МООНПЛ). Саламе предлагает, чтобы новое положение позволило Миссии оказывать масштабную поддержку сторонам в вопросе прекращения огня или в свете любой другой формы перемирия в соответствии с договоренностями двух сторон.
"Предложения были восприняты позитивно. Не уверен, что в ближайшем будущем мы сможем решить этот вопрос полностью, но конечно, посыл Саламе был услышан и будет учтен в том, что касается его мнения о том, что мандат Миссии не позволяет на данный момент им исполнять обязанности, которые бы они хотели исполнять", - сказал Небензя по итогам заседания Совбеза.
Отвечая на вопрос, поддерживает ли Россия предложение Саламе по расширению мандата ооновцев в Ливии, постпред сказал: "Нам надо посмотреть, в какой форме мы могли бы укрепить Миссию, чтобы она смогла исполнять свои обязанности более эффективно".
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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