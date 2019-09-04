В Турции мужчина убил украинку после близости

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Анталье турок убил 42-летнюю гражданку Украины после близости, сообщает газета Yeni Alanya.
По данным полиции, жертва познакомилась со злоумышленником на улице. Она начала распивать с ним алкоголь, после чего они уединились за трансформаторной будкой на побережье.
Позднее украинку нашли мертвой. По словам опрошенных на месте инцидента, женщина занималась проституцией. Как пишет газета, убийца заплатил ей 200 лир (около 2,3 тысячи рублей. – Прим. ред.).
Полиция задержала предполагаемого преступника. Во время обысков у него нашли украшения погибшей.