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РИА Новости

В Турции мужчина убил украинку после близости

21:14 04.09.2019 (обновлено: 08:23 05.09.2019)
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© AFP 2019 / Bulent Kilic Консульство Саудовской Аравии в Стамбуле
Консульство Саудовской Аравии в Стамбуле
© AFP 2019 / Bulent Kilic
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Анталье турок убил 42-летнюю гражданку Украины после близости, сообщает газета Yeni Alanya.
По данным полиции, жертва познакомилась со злоумышленником на улице. Она начала распивать с ним алкоголь, после чего они уединились за трансформаторной будкой на побережье.
Позднее украинку нашли мертвой. По словам опрошенных на месте инцидента, женщина занималась проституцией. Как пишет газета, убийца заплатил ей 200 лир (около 2,3 тысячи рублей. – Прим. ред.).
Полиция задержала предполагаемого преступника. Во время обысков у него нашли украшения погибшей.
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Анталья (провинция)ТурцияПроисшествияВ мире
Популярные комментарии
Надо ездить не на "заработки" одним местом а отдыхать. Там прекрасный климат, отели, и культурные люди. А отдельные отморозки встречаются везде.
5 сентября, 08:04
ИПИван Петров
1800105
Турок недооценил прелести украинской женщины ))))))))
4 сентября, 23:32
Сергей Николаевич
6300211
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